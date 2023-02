Economia Rendimento domiciliar per capita no Brasil foi de R$ 1.625 em 2022

Por Redação O Sul | 24 de fevereiro de 2023

Maior valor mensal foi registrado no Distrito Federal. Na sequência, estão São Paulo e Rio Grande do Sul Foto: Valter Campanato/Agência Brasil Supermercado Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgou nesta sexta-feira (24) os rendimentos per capita do Brasil e dos Estados, registrados em 2022. Na média nacional, o valor mensal foi de R$ 1.625 por domicílio.

O cálculo é feito a partir da Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua), e leva em conta a soma da renda do trabalho e de outras fontes recebidas por cada morador de uma residência.

Estão inclusos pensionistas, empregados domésticos e familiares dos empregados domésticos. O rendimento domiciliar per capita é obtido, então, pela divisão do valor total do domicílio com o número de moradores.

Na pesquisa por estados, o maior valor foi registrado no Distrito Federal, de R$ 2.913. Na sequência, estão São Paulo (R$ 2.148), Rio Grande do Sul (R$ 2.087), Santa Catarina ((R$ 2.018) e Rio de Janeiro (R$ 1.971). Os menores valores estão no Maranhão (R$ 814), Alagoas (R$ 935), Amazonas (R$ 965), Bahia (R$ 1.010) e Pernambuco (R$ 1.010).

O valor médio nacional de 2022 representa um crescimento de 16% em relação ao rendimento domiciliar per capita de 2021, que foi de R$ 1.367. O valor daquele ano foi o menor da série histórica da Pnad Contínua, iniciada em 2012.

