Porto Alegre Renovado o termo de adoção do Largo dos Açorianos, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 26 de janeiro de 2021

Corte de grama, manutenção dos canteiros e varrição estão entre as obrigações do adotante Foto: Alex Rocha/PMPA Corte de grama, manutenção dos canteiros e varrição estão entre as obrigações do adotante. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

Um dos cartões postais de Porto Alegre, o Largo dos Açorianos teve a sua adoção renovada por mais um ano. O termo aditivo, firmado entre a Secretaria do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade e a OAB-RS (Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Rio Grande do Sul), foi assinado formalmente na segunda-feira (25).

Conforme o titular da pasta, Germano Bremm, parcerias como essa são fundamentais para a valorização dos parques e praças da Capital. “Elas ajudam a estimular o engajamento necessário para que todos, empresas, entidades e população, contribuam com o Poder Público na manutenção e no bom uso dos espaços que a cidade oferece”, destacou.

O documento prevê a continuidade do mesmo escopo de obrigações já posto em prática anteriormente pela adotante, incluindo: corte de grama, manutenção dos canteiros, limpeza manual dos espelhos d’água para remoção de lixo e resíduos superficiais, limpeza dos espelhos d’água com hidrojateamento de alta pressão para remover lodo, lama e limo, recolhimento de lixo, varrição e manutenção preventiva das instalações hidráulicas.

