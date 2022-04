Geral Repórter que levou facadas em Brasília apresenta melhora, mas segue na UTI

Por Redação O Sul | 16 de abril de 2022

Amigos e familiares dizem que Gabriel Luiz já está conversando, demonstra bom humor e “já fez até piadas”. (Foto: Reprodução)

Gabriel Luiz, de 29 anos, repórter da TV Globo, em Brasília, que foi esfaqueado na noite da última quinta-feira (14), apresentou boa recuperação ao longo deste sábado (16). De acordo com familiares, o jornalista foi estimulado pela equipe médica a caminhar um pouco pelos corredores do hospital, respeitando o estado clínico ainda delicado.

Segundo os médicos, Gabriel Luiz está acordado, lúcido e consciente. Amigos e familiares dizem que ele já está conversando, demonstra bom humor e “já fez até piadas”.

Apesar da melhora no quadro de saúde, o jornalista ainda deve permanecer internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) por mais dois dias. Depois disso, ele continuará a recuperação ainda no hospital. Por enquanto, não existe previsão de alta.

O crime do qual Gabriel Luiz foi vítima ocorreu por volta das 23h15min de quinta-feira, quando ele voltava de um bar com amigos. Câmeras de segurança registraram a aproximação dos homens que atacaram o profissional. As imagens mostram, primeiro, o repórter passando pelo local.

Um suspeito apareceu logo em seguida e outro, atrás. Mais à frente, a dupla agrediu Gabriel. Momentos depois, os dois saíram correndo em fuga. Outras imagens mostram a dupla caminhando em uma rua, perto do local do ataque.

Um jovem de 19 anos, José Felipe Tunholi, foi preso, e um adolescente de 17 anos, apreendido. Segundo a polícia, os dois confessaram envolvimento no caso. A dupla afirmou que decidiu assaltar Gabriel Luiz porque ele estava caminhando sozinho e alegou não conhecer o jornalista.

A dupla foi presa entre o fim da tarde e o início da noite de sexta-feira (16), após investigação da 3ª Delegacia de Polícia, no Cruzeiro. Segundo os delegados Douglas Fernandes e Petter Ranquetat, a corporação refez o caminho dos suspeitos com a ajuda de imagens das câmeras de segurança.

“Com base nessas imagens, conseguimos vincular que esses indivíduos saíram da região da QRSW 3, na região do Sudoeste, e foram em direção ao local onde ocorreram os fatos. E, após o crime, retornaram para o mesmo endereço. No local próximo onde o celular da vítima foi localizado, era o endereço onde um dos autores estava passando uns dias, estava ali, na verdade, na casa de um amigo. Ele mora no Cruzeiro”, afirmou o delegado Douglas Fernandes.

À polícia, os suspeitos disseram que o menor segurou Gabriel Luiz e o imobilizou com um golpe de mata-leão, enquanto o maior desferiu as facadas. Durante a ação, o adolescente acabou sendo ferido na perna.

Ele pediu à mãe de um amigo que o levasse a um hospital, alegando ter sido vítima de um assalto. Quando foram registrar o crime na delegacia, o menor acabou dando versões contraditórias.

“Ao ser entrevistado, ele começou a apresentar diversas contradições e, por fim, acabou confessando que, na verdade, não tinha sido vítima de roubo e sim havia levado uma facada do próprio comparsa durante a ação criminosa. Enquanto ele estava ali dando um mata-leão na vítima, o outro autor ficou esfaqueando, a vítima tentando se desvencilhar, e durante isso ele levou facadas na perna. Ficou lesionado na perna. Foi para o Hospital de Base”, afirmou Fernandes.

De acordo com os delegados, os criminosos dispensaram o celular de Gabriel Luiz pois sabiam que o aparelho poderia ser rastreado. Mas eles levaram R$ 250 da carteira da vítima, segundo os policiais. As informações são do portal de notícias G1.

