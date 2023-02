Geral Representante da Presidência dos Estados Unidos chega ao Brasil para discutir questões climáticas

Por Redação O Sul | 26 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











O assessor especial da Presidência dos Estados Unidos para o Clima, John Kerry, chegou a Brasília neste domingo. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O assessor especial da Presidência dos Estados Unidos para o Clima, John Kerry, chegou a Brasília neste domingo (26). De acordo com a embaixada norte-americana no Brasil, a vinda dele confirma que a questão do clima e do meio ambiente é prioridade na relação bilateral entre os países.

Em nota, a embaixada destacou que a visita “vai dar continuidade ao Grupo de Trabalho de Mudanças Climáticas Brasil-EUA que os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, relançaram durante a reunião de 10 de fevereiro”, em Washington (EUA).

Na manhã desta segunda-feira (27), John Kerry tem reunião no Palácio do Itamaraty, do Ministério das Relações Exteriores (MRE), em Brasília, com a ministra do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, e com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. A ministra substituta do MRE, Maria Laura da Rocha, também participa da agenda.

O assessor norte-americano permanece no Brasil até terça-feira (28) e terá encontros com representantes do Congresso Nacional e com líderes da sociedade civil.

Plano colaborativo

As discussões vão abordar oportunidades para Brasil e os Estados Unidos traçarem um plano colaborativo para combater a crise climática, conforme informações da embaixada americana. Os dois países pretendem fortalecer mecanismos de combate ao desmatamento e avançar na transição para energia limpa, além de construir uma bioeconomia forte.

Como parte desses esforços, os EUA anunciaram a intenção de trabalhar com o Congresso norte-americano para fornecer recursos para programas de proteção e conservação da Amazônia brasileira, incluindo o apoio inicial para o Fundo Amazônia.

Por parte do governo brasileiro, segundo apuração do analista de política Gustavo Uribe, existe expectativa para anúncio de uma doação de US$ 50 milhões ao Fundo da Amazônia durante a visita de Kerry.

O aceno feito pelos Estados Unidos é bem-visto pelo Planalto, mas havia esperança de um montante maior. Em conversa com a CNN, diplomatas brasileiros, no entanto, lembram que a situação da economia dos Estados Unidos não é das melhores e sobre a dificuldade de negociação com os republicanos no Poder Legislativo para a autorização de um montante maior.

O governo brasileiro, porém, identificou sinais de boa vontade do governo norte-americano e acredita que, até o final deste mês, é possível que o governo Joe Biden consiga viabilizar um montante que chegue a US$ 100 milhões. As informações são da Agência Brasil e da CNN.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/representante-da-presidencia-dos-estados-unidos-chega-ao-brasil-para-discutir-questoes-climaticas/

Representante da Presidência dos Estados Unidos chega ao Brasil para discutir questões climáticas