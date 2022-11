Inter Representante de Daniel e Pedro Henrique terá reunião com a direção colorada

Por Redação O Sul | 18 de novembro de 2022

Ampliação de contrato do atacante e saída do goleiro estarão em pauta. Foto: Ricardo Duarte/Inter Ampliação de contrato do atacante e possível saída do goleiro estarão em pauta. (Foto: Ricardo Duarte/Inter Foto: Ricardo Duarte/Inter

Com a temporada finalizada, o Inter busca novos reforços, mas tem pendencias a resolver com jogadores que estão no Beira-Rio. Na próxima semana, o representante de Daniel e Pedro Henrique irão conversar com a direção colorada para resolver questões de contrato e saída do goleiro.

Pedro Henrique foi contratado em abril, conquistou a torcida colorada e virou peça fundamental na ótima campanha do Inter no Brasileirão. Além de ser um dos principais goleadores do time de Mano Menezes, com oito gols, o jogador contribuiu com três assistências. Uma possível extensão do vínculo e valorização do jogador devem entrar em discussão.

Já o goleiro Daniel, a situação é diferente. No inicio da temporada, o camisa 1 era o titular do gol colorado. Após sofrer um trauma no olho direito, Keiler assumiu a vaga e não saiu mais. O defensor já vinha sofrendo criticas por falhas na temporada. Clubes dos Emirados Árabes, Catar, Bélgica, Holanda e Turquia buscaram informações e avaliam uma proposta.

