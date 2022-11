Mundo Republicanos na Câmara dos Estados Unidos prometem investigar Biden e negócios de sua família

Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2022

O deputado republicano Jim Jordan disse que os republicanos fizeram conexões entre o presidente e seu filho, Hunter Biden, que, acreditam, exige mais investigações Foto: Divulgação

Depois de conquistar a maioria na Câmara dos Representantes nas eleições de meio de mandato, os principais republicanos delinearam nesta quinta-feira (17) uma ampla gama de alvos investigativos focados no presidente Joe Biden e nos negócios de sua família.

“No 118º Congresso, este comitê avaliará o status do relacionamento de Joe Biden com os parceiros estrangeiros de sua família e se ele é um presidente comprometido ou influenciado por dólares e influência estrangeiros”, disse o deputado James Comer, de Kentucky, o principal republicano na Comissão de Supervisão da Câmara.

“Quero ser claro: esta é uma investigação de Joe Biden e é nisso que o comitê se concentrará neste próximo Congresso.”

Hunter Biden

Em uma ampla coletiva de imprensa junto pelo deputado republicano Jim Jordan, que deve se tornar presidente do Comitê Judiciário da Câmara, e outros republicanos no comitê de supervisão, Comer disse que os republicanos fizeram conexões entre o presidente e seu filho, Hunter Biden, que eles acreditam exigir investigação mais aprofundada.

Comer disse que sua equipe conversou com vários denunciantes que dizem estar envolvidos em esquemas envolvendo a família Biden, revisou o laptop de Hunter Biden e recebeu “transações anteriormente desconhecidas”.

Comer está se concentrando especificamente em mais de 100 relatórios de atividades bancárias — conhecidos como relatórios de atividades suspeitas — supostamente relacionados à família Biden e diz que o Departamento do Tesouro ignorou seus repetidos pedidos quando os republicanos estavam em minoria para entregá-los.

Até agora, Comer diz que só viu dois desses relatórios e renovou seu pedido para o restante deles hoje. Esses relatórios nem sempre são indicativos de atividades criminosas ou delitos. Como parte de sua investigação, Comer disse: “Adoraríamos conversar com pessoas da família Biden, especificamente Hunter e Joe Biden”.

Perda de tempo

A Casa Branca disse que as investigações são politicamente motivadas e uma perda de tempo.

“Em vez de trabalhar com o presidente Biden para abordar questões importantes para o povo americano, como custos mais baixos, a principal prioridade dos republicanos do Congresso é ir atrás do presidente Biden com ataques politicamente motivados repletos de teorias da conspiração há muito desmascaradas” disse em um comunicado à CNN o porta-voz do escritório do Conselho da Casa Branca, Ian Sams.

“O presidente Biden não vai deixar que esses ataques políticos o distraiam de se concentrar nas prioridades dos americanos, e esperamos que os republicanos do Congresso se juntem a nós para enfrentá-los, em vez de desperdiçar tempo e recursos com vingança política”, acrescentou Sams.

Uma porta-voz dos democratas no Comitê de Supervisão da Câmara, Nelly Decker, disse que os republicanos “reformularam os mesmos pontos de discussão partidários” que circulam há anos.

“Agora que o ex-presidente Trump está concorrendo ao cargo novamente, a principal prioridade dos republicanos da Câmara é atacar o presidente Biden e sua família em uma tentativa desesperada de devolver o Sr. Trump ao poder”, disse Decker em um comunicado.

Nova maioria

Os republicanos tiveram pouca capacidade de impor seus pedidos de documentos enquanto estavam em minoria. Mas assim que o novo Congresso for empossado em janeiro, os republicanos ganharão poder de intimação, um mecanismo de aplicação mais poderoso para tentar obrigar indivíduos e entidades governamentais a entregar informações.

Advogados particulares que representam membros da família Biden não responderam aos pedidos de comentários.

Relatórios de atividades suspeitas

No centro da investigação de Comer está uma série de relatórios de atividades suspeitas que os republicanos afirmam que os bancos arquivaram relacionados às atividades financeiras de Hunter Biden. Em carta ao Departamento do Tesouro na quinta-feira, Comer buscou tais relatórios relacionados a vários membros da família Biden, seus parceiros de negócios e empresas ligadas a Hunter Biden.

Suposta “politização” do FBI

Os promotores federais investigam Hunter Biden desde 2018 e não apresentaram nenhuma acusação até o momento. Jordan também disse que, sob sua liderança, o Comitê Judiciário da Câmara investigará a suposta “politização” do FBI. Jordan e outros legisladores republicanos afirmaram anteriormente que ouviram de pessoas de dentro do FBI sobre o viés anticonservador que alimenta a tomada de decisões do FBI, especialmente no escritório de campo do FBI em Washington.

“Estou no Congresso há alguns anos e nunca vi nada parecido”, disse Jordan. “Quatorze agentes (do FBI) ​​vêm falar conosco enquanto estamos em minoria sobre como aquele lugar se tornou político.” De acordo com Jordan, a suposta politização pode incluir tentativas do FBI de suprimir a cobertura da mídia sobre a história de Hunter Biden em 2020.

