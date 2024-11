Economia Reservas internacionais do Brasil atingem maior valor em cinco anos

Por Redação O Sul | 5 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Para o Banco Central, essa política permite ao Brasil uma posição de maior controle diante de turbulências no cenário internacional. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Brasil encerrou setembro com reservas internacionais no valor de 372 bilhões de dólares, o maior nível em cinco anos, de acordo com dados do Banco Central (BC). Em dezembro de 2022, o montante era de 355 bilhões de dólares, revelando um crescimento expressivo ao longo dos últimos meses. Segundo apuração do jornal Valor Econômico, especialistas atribuem essa alta à valorização dos títulos públicos americanos, que compõem uma grande parte das reservas brasileiras, além de receitas elevadas com juros.

As reservas internacionais funcionam como uma espécie de “colchão” financeiro, garantindo uma maior estabilidade para o País em períodos de volatilidade econômica e incertezas externas. A alta nas reservas oferece maior segurança, pois permite ao governo enfrentar possíveis crises cambiais e proteger a moeda nacional.

O aumento significativo no valor das reservas é, em grande parte, impulsionado pela valorização dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Com taxas de juros elevadas no país norte-americano, os títulos se tornam ativos mais rentáveis para as economias que detêm reservas em dólares, como o Brasil. “A tendência é que, com os juros altos nos EUA, a valorização desses ativos continue a contribuir para as reservas brasileiras”, aponta um especialista do mercado financeiro, destacando o impacto positivo que essa política americana pode ter na composição das reservas do Brasil.

Além disso, as receitas com juros contribuíram para o reforço das reservas, uma vez que o Brasil obteve maiores rendimentos sobre seus ativos no exterior. Essas receitas representam uma fonte relevante de recursos para o país, especialmente em um momento em que as economias globais enfrentam desafios complexos, como as flutuações nos preços das commodities e a instabilidade dos mercados financeiros.

Estabilidade

As reservas internacionais do Brasil vêm sendo geridas para garantir não só uma segurança imediata, mas também uma estabilidade de médio e longo prazo. Para o Banco Central, essa política permite ao Brasil uma posição de maior controle diante de turbulências no cenário internacional, que, nos últimos anos, têm incluído desde crises econômicas até mudanças bruscas nas políticas monetárias das principais economias.

No primeiro semestre de 2024, três fatores principais contribuíram para o crescimento das reservas: a valorização dos ativos em US$ 6,7 bilhões, as receitas de juros que somaram US$ 6,4 bilhões e as variações cambiais, que geraram US$ 3,6 bilhões. De acordo com o Banco Central, o Brasil está alinhado com a prática de nações com economias similares.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/reservas-internacionais-do-brasil-atingem-maior-valor-em-cinco-anos/

Reservas internacionais do Brasil atingem maior valor em cinco anos

2024-11-05