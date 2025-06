Rio Grande do Sul Resgates do sorteio de março do Nota Fiscal Gaúcha terminam em 30 de junho no RS

Por Redação O Sul | 24 de junho de 2025

Cerca de R$ 8 mil ainda não foram reivindicados pelos vencedores Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Termina na próxima segunda-feira (30) o prazo para resgate dos prêmios do sorteio mensal de número 150 do programa NFG (Nota Fiscal Gaúcha), realizado em março. Depois dessa data, não será mais possível fazer a solicitação. Cerca de R$ 8 mil ainda não foram reivindicados pelos vencedores.

Ao todo, foram distribuídos R$ 200 mil na disputa. As premiações de R$ 50 mil (principal) e de R$ 5 mil já foram resgatadas pelos vencedores. No entanto, oito pessoas, moradoras da Região Metropolitana, do Vale do Rio Pardo, da região Central, da Fronteira Oeste e do Norte, ainda estão com os prêmios de R$ 1 mil pendentes.

Para saberem se têm valores a receber, os participantes do NFG podem acessar o site ou o aplicativo do programa, fazer o login e clicar na aba Meus Prêmios. Se houver algum disponível, é possível resgatar por Pix (somente se a chave for o CPF) ou via depósito em conta do Banrisul. O pagamento não é imediato, mas o recurso fica garantido ao beneficiário assim que o pedido é feito.

O sorteio 150 foi realizado em 27 de março de 2025 e homologado em 1º de abril. Mais de 67 milhões de bilhetes concorreram nessa edição. Participaram da disputa as pessoas inscritas no NFG que solicitaram a inclusão do seu CPF em notas fiscais de compras realizadas em fevereiro. O prazo para resgate é sempre de 90 dias após a publicação do resultado definitivo.

Conheça as vantagens do NFG

Com 4,1 milhões de participantes, o NFG é um programa que incentiva os contribuintes a solicitar a inclusão do número do CPF nas notas ficais na hora da compra, em uma iniciativa de cidadania fiscal. Com isso, os cidadãos inscritos podem obter diferentes vantagens:

Sorteios mensais: ocorrem tradicionalmente após as últimas quartas-feiras de cada mês (com exceções em datas especiais) e distribuem prêmios de R$ 50 mil, R$ 5 mil e R$ 1 mil. No mês de dezembro, a premiação principal é de R$ 100 mil. Todos os inscritos no NFG que incluem o CPF na nota no período válido participam automaticamente.

Receita da Sorte: distribui diariamente prêmios instantâneos de R$ 500 e de R$ 50. No total, são R$ 20,5 mil por dia. Em datas especiais, as premiações chegam a R$ 1 mil. Para concorrer, é preciso ter o aplicativo do NFG instalado e solicitar CPF na nota. No mesmo dia da compra, os contribuintes devem acessar a aba Receita da Sorte e clicar na nota fiscal ou fazer a leitura do QR Code do documento. O resultado sai na hora.

Receita Certa: distribui valores sempre que há aumento real na arrecadação do ICMS do varejo. As apurações são trimestrais. Todos os inscritos no NFG que incluem o CPF na nota no respectivo período participam automaticamente.

Bom Cidadão: é um desconto automático no valor do IPVA, que varia de acordo com o número de notas fiscais com CPF. Quem acumula 150 notas ou mais alcança redução de 5%. O desconto é de 3% para quem tem entre 100 e 149 documentos e de 1% para quem acumula de 51 a 99 notas.

Repasse a entidades: na hora do cadastro, os cidadãos podem escolher pelo menos uma entidade da sua região que atue nas áreas de assistência social, educação, saúde e proteção animal. As instituições indicadas podem receber repasses em dinheiro. É possível indicar até cinco entidades, sendo que uma delas deve pertencer a um Conselho Regional de Desenvolvimento diferente dos demais.

