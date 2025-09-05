Expointer Resgatado da enchente com a perna fraturada, boi Valente é destaque do desfile dos Grandes Campeões da Expointer

Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2025

O animal de 450 quilos sofreu uma fratura grave e passou por uma cirurgia inédita, na qual recebeu uma prótese adaptada. Foto: Maurício Tonetto/Ascom Expointer O animal de 450 quilos sofreu uma fratura grave e passou por uma cirurgia inédita, na qual recebeu uma prótese adaptada. (Foto: Maurício Tonetto/Ascom Expointer) Foto: Maurício Tonetto/Ascom Expointer

Com a pista central do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, ainda encharcada e sob a chuva fraca da manhã desta sexta-feira (5), o Desfile dos Grandes Campeões da 48ª Expointer teve a apresentação de 136 animais premiados — dois exemplares, macho e fêmea, de cada raça —, além de atrações artísticas de música e dança, e da participação dos vencedores do 13º Concurso de Produtos da Agroindústria Familiar.

A surpresa foi a participação de Valente, o boi que se tornou símbolo após ser resgatado na enchente que atingiu o Vale do Taquari em 2023. O animal de 450 quilos sofreu uma fratura grave e passou por uma cirurgia inédita, na qual recebeu uma prótese adaptada.

O produtor Marcelo Scherer, de Restinga Seca, que fez questão de acompanhar toda a programação, se emocionou com a cena. Criador de gado de corte, destacou a importância do evento como inspiração para o campo e ficou tocado ao ver a entrada do boi Valente.

“É positivo demonstrar isso, após a tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul. Mostrar um animal que sobreviveu a tudo isso é quase um milagre. Nós também tivemos perdas, como tantos outros, e ver o Valente na pista é inspirador”, relatou.

Após dois anos de adaptação, Valente vive com saúde e mobilidade adequadas. Sua recuperação representa não apenas um avanço científico, mas também um marco na busca pelo bem-estar animal, abrindo caminho para novas possibilidades de reabilitação.

O desfile

O momento foi de celebração da diversidade genética e da excelência da produção agropecuária gaúcha. Antes mesmo da entrada dos animais, o espetáculo foi aberto pela Cia Ayuni, de Jaguarão (SC), composta por 13 bailarinas de 13 a 17 anos. A apresentação, que durou cerca de oito minutos, homenageou as origens das mulheres fronteiriças e seu vínculo com a terra.

A Cavalaria da Brigada Militar, representada pelo 4º Regimento de Polícia Montada – Regimento Bento Gonçalves, também abrilhantou a apresentação, reforçando a tradição do desfile.

O momento mais aguardado da cerimônia foi o desfile dos grandes campeões da Expointer. O espetáculo dos animais teve início com a entrada dos ovinos, estrelas da primeira parte da apresentação, que imprimiram ao desfile um clima de elegância e tradição.

Na sequência, passaram pela pista central os caprinos, seguidos pelos bovinos de leite e de corte, cada qual exibindo a força genética e a qualidade da produção pecuária gaúcha. O encerramento ficou a cargo dos equinos, que encantaram o público com sua beleza, imponência e a forte ligação com a cultura gaúcha.

Além da genética animal, da arte e das homenagens, o desfile também destacou os vencedores do 13º Concurso de Produtos da Agroindústria Familiar, considerado o “Oscar” do setor. Ao todo, 232 produtos foram avaliados em 16 categorias, ressaltando a diversidade, a qualidade e a tradição da produção rural gaúcha. Os três primeiros colocados receberam placas e certificados.

