Economia Restaurantes do McDonald’s começam a ser desmontados na Rússia

Por Redação O Sul | 23 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











Depois de três décadas no país, o McDonald’s, a rede de fast food norte-americana iniciou o processo de desmontagem de seus restaurantes russos. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um dos maiores símbolos do capitalismo dos Estados Unidos começou a ser retirado da Rússia nesta segunda-feira (23). Depois de três décadas no país, o McDonald’s, a rede de fast food norte-americana que conquistou os consumidores russos, iniciou o processo de desmontagem de seus restaurantes russos. Na semana passada, a rede anunciou a retirada total de suas operações na Rússia, em represália pela invasão do país à Ucrânia, em 24 de fevereiro.

Na manhã desta segunda, arcos com o logotipo do McDonald´s foram retirados de restaurantes do grupo em Khimki, nos arredores de Moscou.

Em março, dias após o início da guerra, o McDonald’s anunciou o fechamento temporário de seus 850 restaurantes na Rússia e a suspensão de todas as suas operações no país, seguindo o passo de várias multinacionais que decidiram se distanciar de Moscou após a invasão russa da Ucrânia.

Na semana passada, no entanto, o grupo anunciou o encerramento definitivo de suas operações no país, marcando o fim de uma trajetória de três décadas do restaurante no país. Na época, a chegada do McDonald´s foi um dos marcos do fim da União Soviética. A primeira loja da rede foi inaugurada também na capital russa, por onde o grupo deu início ao processo de desmontagem.

A rede, que empregava 62 mil funcionários na Rússia, chegou ao país logo após a queda do muro de Berlim e foi um dos maiores símbolos do alívio das tensões da guerra fria entre os Estados Unidos e a União Soviética, que entraria em colapso em 1991.

Starbucks de saída

Já a rede de cafeterias Starbucks anunciou nesta segunda-feira (23) que vai deixar o mercado da Rússia depois de quase 15 anos.

A Starbucks, que tem sede em Seattle, nos Estados Unidos, tem 130 lojas na Rússia, operadas pelo licenciado Alshaya Group. São cerca de 2 mil funcionários no país, onde está desde 2007, de acordo com a Reuters.

As lojas da rede estavam fechadas no país desde março, quando a Starbucks suspendeu todas as suas atividades na Rússia – incluindo o envio de produtos – depois da invasão da Ucrânia.

Em nota, o presidente da rede, Kevin Johnson, afirma que “a Starbucks tomou a decisão de sair e não mais ter sua marca presente no mercado (russo)”.

O texto não afirma como se dará a saída da empresa, mas afirma que os trabalhadores serão pagos por seis meses e receberão assistência para buscar novas colocações fora da rede de cafeterias.

Outras empresas já deixaram suas operações na Rússia: além da Starbucks e do McDonald’s, a montadora francesa Renault vendeu suas fábricas ao Estado russo – a empresa detinha 67,69% da AvtoVAZ, a maior fabricante de automóveis Lada na Rússia. As informações são do portal de notícias G1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia