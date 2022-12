Mundo Restrições para imigrantes da era Trump podem voltar nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 3 de dezembro de 2022

Administração Biden estaria discutindo uma regulamentação acelerada para negar asilo a migrantes adultos solteiros. (Foto: Reprodução/Twitter WH)

O governo do presidente norte-americano, Joe Biden, dificultará a solicitação de asilo na fronteira entre os Estados Unidos e o México sob vários planos que têm sido considerados semelhantes às políticas do ex-presidente Donald Trump.

Duas autoridades do Departamento de Segurança Interna dos EUA e uma pessoa familiarizada com o assunto disseram que a administração Biden está discutindo uma regulamentação acelerada para negar asilo a migrantes adultos solteiros se eles não buscarem proteção em outros países primeiro.

As fontes disseram que não viram uma cópia do regulamento proposto e, portanto, não podem fornecer mais detalhes.

Desde que Biden assumiu o cargo em janeiro de 2021, seu governo tem enfrentado dificuldades operacionais e politicas com um número recorde de migrantes que cruzam ilegalmente a fronteira entre os EUA e o México.

As autoridades fronteiriças norte-americanas realizaram 2,2 milhões de detenções de migrantes na fronteira durante o ano fiscal de 2022, encerrado em 30 de setembro, embora muitas delas incluíssem cruzamentos repetidos.

Outra autoridade dos EUA disse que a administração Biden tem discutido outros entraves da era Trump, que incluem exames de asilo acelerados para migrantes sob custódia da Patrulha de Fronteira. Uma possibilidade também sob consideração é aumentar a prática que limita o número de migrantes que podem se aproximar de um ponto de entrada para pedir asilo, disse essa autoridade.

Biden, um democrata, derrotou o republicano Trump na eleição presidencial de 2020 prometendo desfazer as políticas linha dura de imigração de seu antecessor e “reafirmar o compromisso da América com os que buscam asilo e refugiados”.

Suprema Corte

Em junho, a Suprema Corte americana derrubou uma política do governo Trump que obrigava imigrantes a esperar no México a decisão sobre pedido de asilo. O programa que ficou conhecido como “Permanecer no México”, criado pelo então presidente Donald Trump em 2019, obrigava imigrantes que pedem asilo nos Estados Unidos a esperar o andamento do processo do outro lado da fronteira, mesmo que o México não seja o país de origem deles.

O presidente Joe Biden tentou acabar com essa política quando chegou à Casa Branca, em janeiro do ano passado. Os estados do Texas e do Missouri entraram com ações na Justiça para impedir. Argumentaram que é mais difícil expulsar os imigrantes que têm o pedido de asilo negado depois que eles já estão em território americano.

Agora, a Suprema Corte decidiu, por cinco votos a quatro, que o Presidente Joe Biden tem autoridade para acabar com essa política. A entrada ilegal de imigrantes pela fronteira com o México tem batido recordes. Foram quase 240 mil só este ano.

