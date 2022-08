Brasil Resultado do Fies do segundo semestre é divulgado

Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2022

O Fies é um programa de financiamento de mensalidades em instituições de ensino superior privadas Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Os resultados do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) do segundo semestre deste ano foram divulgados nesta terça-feira (16) no site do programa.

Os alunos pré-selecionados devem acessar o site e complementar a inscrição até sexta-feira (19). Quem não passou nessa primeira chamada concorrerá automaticamente a uma vaga na lista de espera, cuja convocação começará em 22 de agosto.

O Fies é um programa de financiamento de mensalidades em instituições de ensino superior privadas, a partir da nota do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Diferentemente do Prouni, o programa não oferece bolsas de estudos, e sim um “empréstimo”. Depois de concluir a graduação, o candidato deverá quitar a dívida em parcelas proporcionais à sua renda.

