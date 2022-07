Educação Resultado do processo seletivo do Sisu está disponível para consulta

6 de julho de 2022

Aprovados devem realizar a matrícula ou registro acadêmico entre os dias 13 e 18 de julho, nas instituições de ensino. Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil Aprovados devem realizar a matrícula ou registro acadêmico entre os dias 13 e 18 de julho, nas instituições de ensino. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O resultado do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) 2022 já está disponível para consulta por meio do Portal Único de Acesso. Os aprovados devem realizar a matrícula ou registro acadêmico entre os dias 13 e 18 de julho, nas instituições de ensino.

Já o prazo para os interessados manifestarem interesse em participar da lista de espera será a partir desta quarta-feira (6) até o dia 18 deste mês, por meio do site do programa na internet.

Lista de espera

Todos os candidatos não selecionados na chamada regular, em nenhuma das duas opções de curso, podem manifestar interesse em participar da lista de espera do Sisu. O candidato apto poderá manifestar interesse para a primeira ou segunda opção de curso escolhida.

O candidato deve acessar o sistema durante o período especificado no cronograma para manifestação de interesse e no boletim clicar no botão que corresponde à confirmação de interesse em participar da lista de espera.

A convocação dos candidatos para a matrícula cabe às próprias instituições de ensino. Assim, é importante que os candidatos acompanhem as convocações da lista junto à instituição de ensino para a qual tenha manifestado interesse.

O Sisu é o sistema informatizado do MEC (Ministério da Educação) em que as instituições públicas de educação superior, sejam elas federais, estaduais ou municipais, oferecem vagas a serem disputadas por candidatos inscritos em cada edição da seleção.

Desde o dia 15 de junho foi possível visualizar as vagas ofertadas por modalidade de concorrência, cursos e turnos, instituições e localização dos cursos. Também foi possível acessar a íntegra do documento de adesão de cada uma das instituições que aderiram ao programa do Sisu.

Para esta edição pôde participar os estudantes que tenham realizado o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) de 2021, obtido nota superior a zero na prova de redação e que não tenha participado na condição de treineiro.

