Por Redação O Sul | 21 de novembro de 2024

A primeira edição do Enem dos Concursos foi realizada no dia 18 de agosto em 228 municípios brasileiros Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil A primeira edição do Enem dos Concursos foi realizada no dia 18 de agosto em 228 municípios brasileiros. (Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil) Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil

O Ministério da Gestão divulgou nesta quinta-feira (21) um novo cronograma do CPNU (Concurso Público Nacional Unificado), o chamado Enem dos Concursos.

As novas datas foram definidas após o adiamento da lista de aprovados, ocorrido em meio a um impasse gerado por uma decisão judicial que exige a reintegração de candidatos que haviam sido eliminados por não terem completado todo o processo de identificação do cartão de respostas da prova.

Agora, a previsão de divulgação do resultado final passou para 11 de fevereiro de 2025. A primeira edição do Enem dos Concursos foi realizada no dia 18 de agosto em 228 municípios brasileiros. Inicialmente, as provas seriam aplicadas em 5 de maio, contudo, a data foi adiada em razão da tragédia climática no Rio Grande do Sul. A lista final dos aprovados seria divulgada nesta quinta-feira.

Veja o cronograma completo:

25 de novembro de 2024: Divulgação dos resultados das provas objetivas para os candidatos incluídos.

4 e 5 de dezembro de 2024: Envio de títulos.

6 de dezembro de 2024 até 10 de janeiro de 2025: Análise de títulos.

9 de dezembro de 2024: Divulgação das notas preliminares das provas discursivas e redações.

9 e 10 de dezembro de 2024: Interposição de eventuais pedidos de revisão das notas das provas discursivas e redações.

20 de dezembro de 2024: Divulgação do resultado dos pedidos de revisão das notas das provas discursivas e redações.

23 de dezembro de 2024: Convocação para o procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros.

6 a 10 de janeiro de 2025: Perícia médica (avaliação biopsicossocial) dos candidatos que se declararem com deficiência.

11 e 12 de janeiro de 2025: Procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros e indígenas.

15 de janeiro de 2025: Resultado preliminar da avaliação de títulos.

15 e 16 de janeiro de 2025: Prazo para interposição de eventuais recursos quanto ao resultado preliminar da avaliação de títulos.

17 de janeiro de 2025: Divulgação dos resultados preliminares da avaliação da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos concorrentes às vagas reservadas para negros e indígenas e da avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararem com deficiência.

17 e 18 de janeiro de 2025: Prazo para interposição de eventuais recursos quanto aos resultados preliminares da avaliação da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos concorrentes às vagas reservadas para negros e indígenas e da avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararem com deficiência.

11 de fevereiro de 2025: Divulgação do resultado dos pedidos de revisão das notas da avaliação de títulos.

11 de fevereiro de 2025: Divulgação dos resultados finais.

