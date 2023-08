Inter Resultados da rodada mantêm o Inter em 12º lugar no Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 6 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











Colorado tem pela frente o duelo de volta contra o River Plate pela Libertadores, nesta terça-feira. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Combinado a outros desfechos da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, o empate do Inter em casa com o Corinthians (2 a 2) na noite de sábado (5) manteve o Colorado em 12º lugar na tabela, com 24 pontos. O próximo compromisso no torneio é contra o Botafogo, sábado que vem. Antes, o time gaúcho tem pela frente o segundo duelo contra o River Plate pelas oitavas de final da Copa Libertadores, terça-feira (8).

No jogo de ida, em Buenos Aires, os anfitriões levaram a melhor: 2 a 1. O Inter agora precisa vencer por diferença mínima de dois gols para avançar no torneio continental – os ingressos para a partida no estádio Beira-Rio estão esgotados.

No Brasileirão, já são cinco jogos sem vitória colorada. A última aconteceu no dia 25 de junho, ainda sob a batuta do técnico Mano Menezes: 2 a 1, fora de casa, sobre o América-MG. Seu sucessor, o argentino Eduardo Coudet – em segunda passagem pelo clube – ainda não venceu (dois empates e duas derrotas).

A partida foi marcada por um confronto equilibrado entre os oponentes. Mesmo com a expulsão do volante Carlos De Pena, o Colorado conseguiu chegar ao empate com um gol do atacante Luiz Adriano aos 52 minutos do segundo tempo, diante de 22,5 mil torcedores.

Após o apito final, um incidente: bate-boca entre os atacantes colorados Luiz Adriano e Enner Valencia foi seguido de empurrão deste último no coordenador técnico Magrão, à beira do gramado. O incidente foi registrado (inclusive por câmeras da imprensa) quando a equipe já se encaminhava ao vestiário.

O motivo não foi divulgado. Testemunhas relataram, porém, que na origem da discussão esteve um desentendimento entre sobre a necessidade de se abreviar a comemoração do gol de empate para que a bola fosse rapidamente reposta no meio do campo, a fim de se buscar uma virada por 3 a 2.

Magrão, por sua vez, teria sido agredido ao tentar intervir. Fontes do clube disseram que tudo se resolveu no vestiário.

Principais lances

Logo aos 12 minutos de jogo, o corintiano Renato Augusto recebeu de Fábio Santos dentro da área e finalizou. A bola desviou no meio do caminho e deixou o goleiro colorado Rochet sem reação: 1 a 0 para os visitantes.

Não demorou muito para o empate dos mandantes sair. Aos 16, Pedro Henrique recebeu lançamento na linha de fundo e cruzou para a área. Cássio não conseguiu segurar, e Bruno Henrique apareceu para empurrar para as redes e fazer valer a “lei do ex” (expressão utilizada quando o atleta faz gol contra clube onde já atuou).

Aos 39 do segundo tempo, o Corinthians teve um pênalti ao seu favor. Yuri Alberto foi derrubado por Johnny dentro da área. Na cobrança, Fábio Santos marcou.

Nos acréscimos, aos 52 minutos, mesmo com um a menos após a expulsão de De Pena, o Inter buscou o empate. Enner Valencia, que havia entrado em campo minutos antes, cruzou na cabeça de Luiz Adriano, que colocou a bola no fundo da rede.

Ficha técnica

— Inter: Rochet, Igor Gomes, Vitão, Nicolás Hernández, Carlos de Pena, Gabriel (Johnny), Matheus Dias (Wanderson), Bruno Henrique (Aránguiz), Mauricio (Enner Valencia), Pedro Henrique (Alan Patrick) e Luiz Adriano. Técnico: Eduardo Coudet.

— Corinthians: Cássio, Fagner, Gil, Murillo, Fábio Santos, Maycon (Rony), Ruan (Bruno Méndez), Renato Augusto (Fausto Vera), Adson (Matheus Araújo), Yuri Alberto e Guilherme Biro (Ángel Romero). Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

— Arbitragem: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ/Fifa), auxiliado por Thiago Henrique Farinha (RJ) e Alex dos Santos (SC). VAR (árbitro de vídeo): Wagner Reway (PB/Fifa).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/resultados-da-rodada-mantem-o-inter-em-12o-lugar-no-campeonato-brasileiro/

Resultados da rodada mantêm o Inter em 12º lugar no Campeonato Brasileiro

2023-08-06