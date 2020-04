Notícias Resultados de exames rápidos de coronavírus ajudarão o governo gaúcho a decidir sobre restrições ao funcionamento do comércio

Por Redação O Sul | 13 de abril de 2020

Medidas devem ser anunciadas por Eduardo Leite (foto) nesta quarta-feira. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini)

Com a proximidade do fim do prazo determinado para as restrições ao funcionamento do comércio no Rio Grande do Sul por causa da pandemia de coronavírus, o governador Eduardo Leite aguarda alguns dados técnicos para tomar as próximas decisões, que devem ser anunciadas nesta quarta-feira (15). Dentre os elementos que servirão de base para uma posição do Palácio Piratini estão os resultados de testes rápidos de Covid-19 no Estado.

Entre o último sábado e esta segunda-feira (13), já foram aplicados 4,5 mil exames desse tipo em indivíduos residentes em diversas regiões gaúchas, de modo aleatório porém sob determinados critérios. A pesquisa da SES (Secretaria Estadual da Saúde), em parceria com cinco universidades federais, pretende chegar a 18 mil avaliações e, assim, determinar a prevalência do coronavírus no território gaúcho. A primeira leva de resultados será entregue ao Executivo nas próximas horas.

“Tendo os resultados dessa pesquisa, poderemos apresentá-los publicamente e utilizá-los como subsídio para decisões”, frisou Leite em sua transmissão desta segunda-feira. “Nossa política é baseada nas evidências científicas, e nossas decisões serão tomadas com base no resultado dessa pesquisa, nas recomendações do Comitê Científico e no sistema que implementamos com dados de internações hospitalares.”

O governador aproveitou para fazer um apelo à população do Rio Grande do Sul para que, tomando todos os cuidados, receba os pesquisadores. Estes, por sua vez, eventualmente estarão acompanhados pela Brigada Militar ou pela Guarda Municipal da cidade, a fim de tranquilizar os participantes e evitar incidentes.

Na quinta-feira da semana passada, o governo do Estado decretou a obrigatoriedade, por parte de hospitais das redes pública e privada, de registro de taxa de ocupação, número de respiradores e de pacientes internados com suspeita ou confirmação de coronavírus. Até o momento, 180 dos cerca de 300 hospitais já preencheram os formulários.

Novidades sobre as especificações de restrições ao comércio no Estado serão anunciadas nesta quarta-feira (15/4), quanto todos esses resultados e informações estiverem à disposição do Executivo.

Distribuição

Esta quarta-feira também marcará a distribuição, pela SES, de um lote de 25 mil testes sorológicos rápidos para identificação de novos casos de coronavírus em todos os 497 municípios do Estado. São kits com 20 testes individuais que devem contemplar todos as cidades de acordo com aspectos como contingente populacional e número de diagnósticos já confirmados da doença.

A prioridade serão os profissionais de setores como saúde e segurança pública (incluindo o sistema penitenciário), bem como pessoas que tiveram contato direto com profissionais desses grupos e que testarem positivo para a Covid-19. Trata de um lote enviado pelo Ministério da Saúde.

Para a realização deste exame sorológico, é necessária a coleta de apenas uma gota de sangue. Já o resultado fica pronto em até 20 minutos, sendo capaz de detectar a presença de anticorpos (defesas produzidas pelo próprio corpo humano) contra o coronavirus.

(Marcello Campos)

