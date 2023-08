Esporte Resumo da Copa do Mundo Feminina: Japão massacra Espanha, Austrália elimina Canadá e Zâmbia marca 1000º gol

Por Redação O Sul | 31 de julho de 2023

As japonesas não tomaram conhecimento da Espanha e aplicaram um sonoro 4 a 0 nas europeias. Foto: Divulgação/Fifa As japonesas não tomaram conhecimento da Espanha e aplicaram um sonoro 4 a 0 nas europeias. (Foto: Divulgação/Fifa) Foto: Divulgação/Fifa

A madrugada desta segunda-feira (31) na Copa do Mundo Feminina viu a definição dos Grupos B e C da competição. A Austrália goleou o Canadá e se classificou em primeiro lugar do Grupo B, enquanto Nigéria e Irlanda empataram em um jogo sem gols. Melhor para o time africano, que passou em segundo.

No duelo entre duas das favoritas do Mundial, as japonesas não tomaram conhecimento da Espanha e aplicaram um sonoro 4 a 0 nas europeias. A Zâmbia venceu a Costa Rica com direito ao milésimo gol dos Mundiais e ao gol mais rápido da atual edição do torneio. Entretanto a vitória pouco importou pois as japonesas e as espanholas já estavam classificadas pelo Grupo C.

Goleada

A partida entre Japão e Espanha era uma das mais aguardadas da fase de grupos pois era um confronto entre duas das principais favoritas ao título. Se no papel isso era verdade, em campo algo completamente diferente foi visto.

No jogo válido pelo Grupo C, as japonesas não tomaram conhecimento das espanholas e fizeram 4 a 0 que foi presa fácil. Abdicando da posse de bola, a equipe nipônica fechou sua defesa e apostou nos contra-ataques. A Espanha levou pouco perigo. Entretanto, quando recuperava a bola, o Japão era mortal.

Foram três chutes e três gols no primeiro tempo. Na segunda etapa, o mesmo roteiro se repetiu. As asiáticas, no entanto, só aumentaram a vantagem ao final da partida. Com o resultado, o Japão garante o melhor ataque e a melhor defesa da fase de grupos do certame.

Classificada em primeiro lugar com 9 pontos e 100% de aproveitamento, a seleção japonesa pegará a Noruega nas oitavas de final. A Espanha, apesar do baile tomado, se classificou na segunda colocação, com 6 pontos e jogará a próxima fase contra a Suíça.

Zâmbia e o milésimo gol

A partida entre Zâmbia e Costa Rica não valia nada em termos de classificação, afinal, ambas as equipes do Grupo C já entraram em campo eliminadas do torneio. Todavia, a vitória por 3 a 1 da seleção zambiana, foi histórica por uma série de fatores.

Com um gol aos 2 minutos e 11 segundos, a zagueira Lushomo Mweemba marcou não só o gol mais rápido da atual edição do torneio, como também o primeiro da história da seleção zambiana. Em seguida, a atacante Barbra Banda sofreu um pênalti e acertou a cobrança, fazendo o milésimo da história da Copa do Mundo Feminina.

O restante do jogo continuou com domínio da Zâmbia, que até viu a Costa Rica fazer um gol de honra, mas marcou o terceiro e se despediu do Mundial com ao menos uma vitória.

Austrália goleia

No grupo B, a Austrália não decepcionou sua torcida e fez valer todo o apoio da cidade de Melbourne. Precisando ganhar para se classificar para as oitavas de final, as Matildas aplicaram uma goleada de 4 a 0 no Canadá e, não só passaram para a próxima fase, como também eliminaram as canadenses do torneio.

As australianas dominaram o jogo desde o primeiro momento. Na etapa inicial, a meio-campista Raso transformou a vantagem futebolística em gols, anotando dois tentos. No segundo tempo, Fowler e Catley ampliaram o placar e decretaram o adeus canadense. É a primeira vez na história da Copa em que uma atual campeã olímpica cai na primeira fase.

Nigéria empata com Irlanda

Em partida válida pelo Grupo B, a Nigéria empatou com a Irlanda e se classificou para as oitavas de final. É a terceira vez que a seleção africana chega para a fase de mata-mata e, na próxima rodada, enfrentará Inglaterra, Dinamarca ou China. Em uma partida tensa, as europeias ficaram com a bola pela maior parte do tempo, mas foram as nigerianas que tiveram as melhores chances.

Os chutes, no entanto, não trouxeram muito perigo e o 0 a 0 foi mais do que justo. Com o resultado, as irlandesas ficaram em último do grupo. Essa foi a primeira participação delas em Mundiais e, apesar da eliminação, as atletas celebraram o primeiro ponto marcado na história da seleção.

Próximos jogos

1º/08

4h – Vietnã x Holanda

4h – Portugal x EUA

8h – China x Inglaterra

8h – Haiti x Dinamarca

