Inter Reta final de Brasileirão: Inter tem mais seis partidas para garantir presença no G4

Por Redação O Sul | 6 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Em recuperação, volante Fernando não estará disponível para o duelo contra o Fluminense nesta sexta. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em quinto lugar na tabela do Campeonato Brasileiro (56 pontos) e com uma invencibilidade de 13 partidas, o Inter tem pela frente mais seis jogos até o fim da competição para ingressar e permanecer no G4, grupo de elite que garante classificação direta para a Copa Libertadores da América. O próximo adversário é o Fluminense (14º colocado), em duelo marcado para as 19h desta sexta-feira (8) no estádio Beira-Rio.

Depois será a vez de encarar o Vasco no Rio de Janeiro, dia 20 de novembro (quarta-feira). Em 24 de novembro (domingo), o Colorado se reencontrará com sua torcida para o duelo contra o Bragantino-SP. O confronto seguinte será contra o Flamengo, no Maracanã, dia 1º de dezembro (domingo).

Na penúltima rodada, dia 4 (quarta), terá como oponente o Botafogo, em Porto Alegre. Já o encerramento da participação colorada no Brasileirão está agendado para 8 de dezembro (domingo), no Ceará, contra o Fortaleza.

Fernando ainda fora

Recuperando-se de lesão na panturrilha direita, o volante colorado Fernando não estará disponível para o duelo desta sexta, contra o Fluminense. O atleta não entra em campo desde o Grenal vencido pelo Inter (1 a 0) no dia 19 de outubro.

Rômulo, de 24 anos, deve ser mantido como titular, sob elogios do técnico Roger Machado: “Ele tem evoluído nos momentos ofensivos da equipe. Para que tenha um pouco mais de facilidade, a gente abre uma linha de três para que o jovem consiga pegar o jogo de frente, e tenho certeza de que evoluirá ainda mis”. O próprio Fernando, de 37 anos, tem auxiliado nesse processo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/reta-final-de-brasileirao-inter-tem-mais-seis-partidas-para-garantir-presenca-no-g4/

Reta final de Brasileirão: Inter tem mais seis partidas para garantir presença no G4

2024-11-06