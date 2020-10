Porto Alegre Retomada das aulas em Porto Alegre tem 198 escolas abertas da rede pública, 19% a mais que no primeiro dia

Por Redação O Sul | 6 de outubro de 2020

Segundo dia de aula teve 198 das 289 escolas abertas. Foto: Anselmo Cunha/PMPA Segundo dia de aula teve 198 das 289 escolas abertas. (Foto: Anselmo Cunha/PMPA) Foto: Anselmo Cunha/PMPA

No segundo dia após a retomada de atividades presenciais na educação infantil, 2.127 crianças foram atendidas. Um total de 198 escolas das redes públicas municipal e comunitária recebeu os alunos nesta terça-feira (6) – 289 instituições poderiam abrir. O número é 19% maior que o registrado nessa segunda-feira (5), quando as aulas recomeçaram.

As instituições de ensino deverão seguir os protocolos determinados pelo decreto 20.747. A prefeitura disponibilizou no site do coronavírus um Guia de Voltas às Aulas com orientações, legislação e materiais de comunicação visual.

Nesta semana, as escolas da rede municipal receberão cem termômetros digitais de testa como complementos aos materiais já enviados pela Smed (Secretaria Municipal de Educação) para enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. Essas instituições também tiveram uma verba extra de R$ 2,5 milhões para compra de produtos de proteção à Covid-19. Já as escolas comunitárias receberam o pagamento integral referente ao mês de setembro, totalizando R$ 12.695.383,50.

Termômetros

