Acontece Retomada do turismo no Rio Grande do Sul foi destaque na Federasul

Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O secretário de Turismo do RS, Ronaldo Santini, destacou a campanha nacional lançada pelo Governo do Estado. Foto: O Sul O secretário de Turismo do RS, Ronaldo Santini, destacou a campanha nacional lançada pelo Governo do Estado. (Foto: O Sul) Foto: O Sul

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O tradicional evento Tá na Mesa, reunião-almoço promovido pela Federasul, teve como pauta, na quarta-feira (7), a “Retomada do turismo no Rio Grande do Sul: transformando desafios em novas oportunidades”. O encontro reuniu como painelistas o secretário Estadual de Turismo, Ronaldo Santini; a secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Porto Alegre, Júlia Tavares; a diretora da Gam3 Parks, Carla Deboni; e a gerente-geral do Parque do Caracol, Sandra Ferraz.

Lançada pelo Governo do Estado em setembro, a campanha nacional foi o destaque principal da fala do secretário Santini. O vídeo, exibido no telões do evento, mostra as belezas do Rio Grande do Sul e diz que o Brasil abraçou o Rio Grande. Na sequência, são exibidas imagens de pessoas de vários estados brasileiros cantando o clássico gaúcho “Céu, Sol, Sul, Terra e Cor”.

“A campanha vem no sentido de fazer com que todos aqueles que viram o Rio Grande do Sul inundado saibam que nós já estamos recuperados. Nós estamos com as pontes reconectadas, com os nossos equipamentos de turismo aptos a receber os visitantes, que as vias de acesso já estão recuperadas, se não pelos caminhos habituais, pelos caminhos alternativos. A campanha vem com um viés nacional, por isso que ela não circula com tanta intensidade aqui dentro do Estado, mas sim em redes de jornais nacionais, em outdoors, em espaços de aeroportos”, explica Santini.

A secretária Júlia Tavares também reforçou que a capital gaúcha está novamente pronta para receber os turistas nacionais e internacionais e confirmou que todos os empregos perdidos com a enchente já foram recuperados. Alguns locais, entretanto, ainda aguardam estudos para poderem ser revitalizados. É o caso do trecho da Orla do Guaíba que foi danificado pela força das águas.

“Entendemos a ansiedade das pessoas de retomar a Orla, é totalmente compreensível. Mas a gente tem que entender que aquele equipamento ali é uma nova premissa. Ele está fora da área de proteção. Então, a gente tem que, primeiro, torcer que não aconteça novamente, mas, se acontecer, temos que estar melhor preparados. Não é simplesmente levantar a parede caiu, a mesma parede com o mesmo método construtivo. Tem que ser repensado esse cenário”, explica Carla Deboni, diretora da Gam3 Parks, empresa responsável pela gestão do trecho e também do Parque Harmonia.

Deboni também reforçou a importância da valorização dos espaços turísticos locais pelos próprios gaúchos: “Minha presença hoje aqui no Tá Na Mesa é para fazer essa provocação do turismo local. Todo mundo quando viaja, de férias, vai visitar um museu, né? Essa mesma pessoa visita os museus de Porto Alegre? Ela frequenta o Santander Cultural, o Iberê Camargo? Então, a gente tem que frequentar a nossa cidade, a gente tem que conhecer a nossa cidade, porque tem muita riqueza aqui e muita qualidade”, defendeu.

Sandra Ferraz destacou em sua fala a importância do projeto do aeroporto da Serra Gaúcha e os novos investimentos no Parque do Caracol, como o Mirante de 800m² que já está em construção. O evento contou com a abertura do presidente da Federasul, Rodrigo Sousa Costa, que ressaltou a importância da retomada dos voos no aeroporto Salgado Filho para o turismo do estado. A mediação das conversas foi conduzida pelo vice-presidente de Integração da Federasul, Rafael Goelzer.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/retomada-do-turismo-no-rio-grande-do-sul-foi-destaque-na-federasul/

Retomada do turismo no Rio Grande do Sul foi destaque na Federasul

2024-11-07