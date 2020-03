Notas Capital Eduardo Leite participa novamente do “Tá na Mesa”

Por Redação O Sul | 13 de março de 2020

Na próxima quarta-feira, em Porto Alegre, a tradicional reunião-almoço “Tá na Mesa”, da Federasul (Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul), volta a receber o governador Eduardo Leite. Na pauta, planos para atração de investimentos, reforma tributária e outros assuntos. A última vez em que ele participou do evento foi no dia 20 de novembro do ano passado.

