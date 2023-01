Bruno Laux Reunião de Provas

Por Bruno Laux | 6 de janeiro de 2023

(Foto: Divulgação)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

A Advocacia do Senado foi acionada pelos senadores que integraram a CPI da Pandemia, os quais solicitaram uma revisão dos processos instaurados após a apresentação do relatório final do inquérito. O objetivo é reunir documentos que possam ser considerados provas de crimes cometidos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro durante a pandemia.

Oposição

Quem não gostou muito da ideia foi o senador Luis Carlos Heinze (PP-RS), que declarou que não há elementos que possam sustentar as denúncias em questão, descrevendo o ato como uma tentativa de tornar o ex-presidente inelegível.

Oposição II

O senador também se manifestou contra o decreto presidencial de Lula que suspende a política de armas implantada na gestão anterior, protocolando assim um projeto de decreto legislativo que busca sustar a mudança em questão.

Responsabilidade

Ao assumir o Ministério do Planejamento do governo federal, Simone Tebet garante que manterá responsabilidade com os gastos públicos, salientando que somente com uma boa política fiscal é possível ter sucesso em políticas públicas.

Análise geral

Lula se reúne hoje com seus 37 ministros buscando criar um acolhimento para com eles, alinhando o que cada ministério estará analisando durante os cem dias de governo. A reunião também trata um levantamento de todas as obras que estão ocorrendo no país, dando prioridade àquelas que podem ser retomadas rapidamente.

Irritado

O ministro da Fazenda Fernando Haddad se irritou ao ser questionado sobre a criação de uma moeda única para o comércio do Mercosul, o qual havia sido citado pelo embaixador da Argentina, Daniel Scioli. Haddad disse que a moeda em questão não existe e nem ao menos há proposta dela.

Zé Gotinha

A retomada do programa Mais Médicos para ampliar a distribuição de vacinas e cuidado em saúde bucal deve ser prioridade na gestão do secretário nacional da Saúde, Nésio Fernandes. A informação foi confirmada pelo ministro das Relações Institucionais do governo federal, Alexandre Padilha, que afirmou que o Brasil vai “sair da UTI”.

Abastecimento

A Companhia Nacional de Abastecimento deve ter à frente em breve o deputado estadual gaúcho, Edegar Pretto (PT). O ex-candidato a governador do estado deve tomar a cadeira conquistada pelo partido, após a disputa pelo comando da empresa com líderes do agronegócio.

Democracia

A agenda do presidente Lula para o dia 6 de janeiro foi compartilhada pelo ministro da Secretaria de Comunicação federal, Paulo Pimenta, o qual salientou que “assim funciona um governo transparente e democrático”.

Comando

As Forças Armadas já respondem ao ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, após ser concluída a transmissão de comando para os indicados do novo governo, cerimônia que foi marcada pela ausência do ex-comandante da Marinha, Almir Garnier.

Frustração

O deputado federal André Janones (Avante-MG) pode não ter seus desejos atendidos junto ao governo Lula, já que a presidência da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, a qual ele tem interesse, está sendo cotada para a deputada federal gaúcha Maria do Rosário (PT-RS).

Salário Mínimo

Defendendo a valorização do salário mínimo como forma de geração renda e desenvolvimento do comércio, o Senador Paulo Paim (PT-RS) tramita na câmara o projeto de lei o qual institui a Política Nacional de Valorização do Salário Mínimo de longo prazo.

Transparência

Buscando facilitar o acesso dos gaúchos sobre os indicadores socioeconômicos de suas cidades, o governo do RS disponibilizou o Portal de Indicadores Municipais, página que vai permitir aos moradores do estado terem fácil visualização dos dados de seu município.

PIB

O Produto Interno Bruto do RS cresceu no terceiro trimestre de 2022, tendo um desempenho menor em relação à 2021, graças à estiagem que impacta a economia do estado.

Verba federal

As estradas da região central do estado tiveram a atenção do governo federal, ao receberem uma verba de mais de R$58 milhões do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes. O dinheiro será destinado para a recuperação de pontos problemáticos nas rodovias federais da região.

Dengue

O número de pessoas com dengue no RS tem preocupado a secretaria estadual da Saúde. Para tentar interromper o aumento no número de casos e dar melhor tratamento aos infectados, o estado irá elaborar e distribuir comunicados de risco sobre a doença, além de promover cursos de manejo clínico relacionados à condição.

Histórico

“Dia histórico para diplomacia brasileira” foi como a deputada estadual Laura Sito (PT) saudou a posse de Maria Laura da Rocha como secretária geral do Itamaraty, destacando que pela primeira vez na história uma diplomata mulher assume o cargo.

Somos 11 milhões

De acordo com os números parciais do Censo realizado em 2022, o estado do RS conta com 11 milhões de habitantes, um crescimento consideravelmente pequeno de 3,7% desde a última contagem em 2010.

Ressocialização

A Penitenciária Modulada Estadual de Osório irá doar 3600 mochilas escolares provenientes de um projeto criado pelos servidores públicos que atuam no local. A ideia foi desenvolvida para proporcionar um ambiente de tratamento penal mais digno que promova a ressocialização dos detentos.

Carnaval

Definindo os rumos do carnaval de Porto Alegre, a prefeitura esteve reunida com escolas de samba da capital, buscando em conjunto soluções para fornecer uma melhor estrutura e apoio para as festividades da época.

Renovação

Integrando o propósito de reabilitação do Centro Histórico de Porto Alegre, o edifício Everest, localizado no Viaduto Otávio Rocha, será repaginado para a criação de novos empreendimentos. A ideia do projeto é manter a arquitetura original, apenas adequando o prédio para a realização de novas atividades comerciais e culturais.

Qualificação

Professores da rede municipal de Porto Alegre deverão participar de eventos de formação e qualificação, antes de darem início ao ano letivo, de modo a melhor atender e ensinar os cerca de 80 mil alunos que integram as escolas vinculadas à Prefeitura.

Privatização

A vereadora Mari Pimentel (NOVO) atribuiu a revitalização da Orla do Guaíba, em Porto Alegre, à concessão do espaço à iniciativa privada, sugerindo que o mesmo seja feito para a revitalização do Parque da Redenção.

Acelerando o pedal

Para atingir a meta de 100 quilômetros de ciclovias até 2024, estipulada pela gestão do prefeito Sebastião Melo, a prefeitura deverá acelerar as construções, uma vez que apenas 15% do projeto está concluído.

