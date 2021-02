Porto Alegre Reunião marca início de força-tarefa para destravar obra da avenida Tronco, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2021

Pasta de André Machado (em pé) tenta garantir que famílias que ainda moram no local tenham para onde ir após desocupação. Foto: Alex Rocha/PMPA Pasta de André Machado (em pé) tenta garantir que famílias que ainda moram no local tenham para onde ir após desocupação. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

Uma reunião realizada na manhã desta segunda-feira (1º) na sede da Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária, uniu cinco pastas para discussão sobre o futuro das obras de duplicação da avenida Tronco, na Zona Sul de Porto Alegre. A obra, de 6,5 quilômetros, começou em 2012. Atualmente, nove moradias ainda estão no traçado da nova avenida, seis delas com decisão judicial determinando a desocupação dos terrenos. O encontro desta segunda marcou a união de forças entre órgãos do Executivo para solucionar o principal entrave às obras.

Uma das preocupações é garantir que as famílias remanescentes na área tenham para onde ir quando forem cumpridas as determinações judiciais de desocupação do local. “Estamos trabalhando caso a caso para que ninguém fique desassistido. O Departamento Municipal de Habitação está dialogando com as famílias e ofertando todas as possibilidades jurídicas e financeiras possíveis”, frisou o secretário municipal da pasta de Habitação e Regularização Fundiária, André Machado.

De acordo com o secretário municipal Pablo Mendes Ribeiro, de Obras e Infraestrutura, uma vez resolvidas as questões que envolvem a saída dessas nove famílias, a obra terá espaço livre para avanço e finalização. “Nosso cronograma mais atual contempla o final para 2022. Precisamos apenas da área livre para a conclusão. Vamos trabalhar conjuntamente com as demais pastas para que isso ocorra brevemente”, destacou. A obra já atingiu 44% de execução nos trechos 1 e 2, e 55% nos trechos 3 e 4.

A PGM (Procuradoria-Geral do Município) acompanha principalmente os casos de não execução da decisão judicial que prevê a reintegração de posse de terrenos. “Vamos estudar, com a nossa equipe, os mecanismos que podemos utilizar para encaminharmos a solução para esses casos, que hoje são responsáveis pelo emperramento da obra”, afirmou o procurador-geral, Roberto Silva da Rocha.

Prioridade

A atual gestão afirma que a conclusão da avenida Tronco está entre as suas prioridades. “Temos uma determinação do prefeito Sebastião Melo para que encaminhemos a finalização, especialmente, das obras de maior interesse social, como é o caso da Tronco. Quando concluída, essa obra vai trazer muitos benefícios para toda a Zona Sul de Porto Alegre”, reforçou o secretário municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos, Cezar Schirmer.

Cada pasta irá encaminhar o assunto, dentro da sua responsabilidade, ao longo desta semana. A ideia, segundo o secretário André Machado, é que na próxima semana já seja atualizada a situação das pendências.

