Por Redação O Sul | 22 de dezembro de 2021

O objetivo é evitar a propagação da variante ômicron do coronavírus Foto: Cleiton Thiele/Divulgação O objetivo é evitar a propagação da variante ômicron do coronavírus. (Foto: Cleiton Thiele/Divulgação) Foto: Cleiton Thiele/Divulgação

A prefeitura de Gramado, na Serra Gaúcha, anunciou que a cidade não terá queima de fogos e show especial no Réveillon no Centro do município.

A secretária municipal de Turismo e presidente da Gramadotur, Rosa Helena Pereira Volk, disse que a decisão tem o objetivo de evitar a propagação da variante ômicron do coronavírus. Ela ressaltou, no entanto, que a não realização dessas atividades públicas não tem interferência em celebrações em locais privados, caso tenham liberação das autoridades locais de saúde.

A programação dos espetáculos do Natal Luz será mantida, inclusive nas vésperas do Natal e do Ano-Novo. “Nossa intenção é evitar aglomeração no Centro em função dos fogos”, explicou Rosa Helena.

