O decreto com todas as medidas restritivas será publicado nesta segunda-feira (28). Entre elas, destacam-se: a queima de fogos ficará proibida em toda a orla da cidade desde a 0h do dia 30 de dezembro até as 7h do dia 1º de janeiro; o uso de equipamentos de som será proibido em toda a extensão da orla a partir da 0h do dia 31 até as 6h do dia 1º; o trabalho dos ambulantes também será restringido; ônibus, micro-ônibus e vans de fretamento não poderão entrar na cidade do Rio de Janeiro a partir do primeiro minuto do dia 31 até as 6h do dia 1º.