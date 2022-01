Porto Alegre Revitalização do Viaduto Tiradentes, em Porto Alegre, será entregue em fevereiro

Por Redação O Sul | 26 de janeiro de 2022

Uma pintura temática foi realizada na estrutura, adotada por um hospital veterinário Foto: Divulgação/PMPA Uma pintura temática foi realizada na estrutura, adotada por um hospital veterinário. (Foto: Divulgação/PMPA) Foto: Divulgação/PMPA

A revitalização do Viaduto Tiradentes, localizado no cruzamento entre a rua Silva Só e a avenida Protásio Alves, em Porto Alegre, está em fase de finalização e acabamentos. A previsão é de que o espaço seja entregue à população no início de fevereiro.

Além da pintura temática, é feita a limpeza da estrutura, reparos no calçamento, manutenção da iluminação e pintura de base. Também será aplicado verniz antipichação e feito o ajardinamento na parte inferior do viaduto. Os trabalhos são realizados pela prefeitura em parceria com a iniciativa privada.

No local, adotado por um hospital veterinário, está prevista a realização de feiras de adoção de animais. O estabelecimento custeou as obras de revitalização do viaduto.

