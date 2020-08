Barros substitui deputado Vitor Hugo, no cargo desde início do governo. (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil)

O presidente Jair Bolsonaro substituiu nesta quarta-feira (12) o líder do governo na Câmara. Quem assume é o deputado Ricardo Barros (PP-PR), que divulgou a informação por meio do Twitter. Com a mudança, deixa o cargo o deputado Vitor Hugo (PSL-GO), que atuou na liderança do governo na Câmara desde o início do mandato de Bolsonaro.

Ricardo Barros é deputado pelo Progressistas, partido que integra o bloco de partidos conhecido como “Centrão”. Atualmente, o conjunto de siglas tem integrado formalmente a base de apoio ao governo de Jair Bolsonaro. A mudança retira o PSL, ex-partido do presidente, do protagonismo das articulações políticas na Câmara. Historicamente, o apoio do Centrão assegura a aprovação de pautas relevantes para o governo no Congresso.

O parlamentar foi ministro da Saúde no governo Michel Temer e também ocupou cargos de liderança em governos anteriores