Ricardo Salles vai ser investigado por suposta interferência na Polícia Federal quando era ministro do Meio Ambiente

Por Redação O Sul | 5 de junho de 2023

Salles foi alvo da operação Akuanduba em maio de 2021 por supostamente ter atuado em favor de madereiros ilegais. (Foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados)

A Comissão de Ética Pública (CEP) da Presidência da República abriu um procedimento contra o deputado federal Ricardo Salles (PL-SP) por suposta interferência na atuação da Polícia Federal (PF) ne época em que ele era ministro do Meio Ambiente.

Salles foi alvo da operação Akuanduba em maio de 2021 por supostamente ter atuado em favor de madereiros ilegais. Um mês antes, o delegado da Polícia Federal Alexandre Saraiva foi afastado da chefia da Superintendência do Amazonas após acusar o então ministro do Meio Ambiente de obstruir uma investigação que resultou em uma apreensão histórica de madeira ilegal.

A partir da instauração do Processo de Apuração Ética (PAE) aberto contra Salles, a Comissão vai ouvir a defesa, produzir provas documentais e, por fim, emitir um relatório com o parecer do colegiado. Uma vez que não é mais ministro de Estado, ele só poderá ser punido com uma censura ética, que funciona como uma mancha no currículo.

Aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ele era um dos principais nomes para disputar a prefeitura de São Paulo em 2024. Também estão na corrida o atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB), e os deputados federais Guilherme Boulos (PSOL) e Tabata Amaral (PSB).

Nessa segunda-feira (5), Salles anunciou que desistiu da disputa. O ex-ministro do Meio Ambiente afirmou que “o Centrão venceu e a direita perdeu”.

A decisão envolve a resistência que seu nome vinha enfrentando dentro do próprio partido, principalmente por parte de Valdemar Costa Neto, presidente da legenda.

Valdemar disse à GloboNews que Salles nunca foi candidato do partido para as eleições municipais de 2024. Valdemar afirmou ainda que os dois nunca tocaram no assunto e que o ex-ministro do Meio Ambiente está “brigando com o vento”.

Na avaliação do líder do PL, não dá para ter um candidato de extrema direita em São Paulo, maior capital do País, que possui um histórico de fortalecer opções do campo da esquerda, como o de Guilherme Boulos (PSOL), que deve ser um dos nomes a entrar na disputa pela prefeitura.

Valdemar Costa Neto disse também que a prioridade do partido é ter um candidato próprio. Uma possibilidade que está sendo ventilada nos bastidores é o nome do senador Marcos Pontes, eleito para o senado por São Paulo nas eleições de 2022.

