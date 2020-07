Geral Ricos fretam jatinhos para tratar coronavírus. Pobres sofrem nos hospitais

Por Redação O Sul | 5 de julho de 2020

A pandemia do novo coronavírus escancarou as desigualdades sociais no Brasil. (Foto: Divulgação)

Enquanto a pandemia se alastra pelo País, onde mais de 5 milhões de domicílios são localizados em aglomerados, sem serviços públicos essenciais, tráfego de jatos executivos e de operações aeromédicas bateu recorde no transporte dos mais ricos.

A pandemia do novo coronavírus escancarou as desigualdades sociais no Brasil. Pesquisas mostram que a vulnerabilidade econômica aumenta o risco de morte por Covid-19, maior entre a população preta e parda e minorias sociais e étnicas. A perda de vidas é a face mais cruel do abismo socioeconômico existente no país, que ainda agrava problemas históricos, como a fome e a marginalização do acesso à educação, além de restringir o direito a um atendimento de saúde com qualidade a quem possa pagar por isso.

Um dado surpreendente que revela como as condições de sobrevivência diante do novo coronavírus são desiguais é o aumento no tráfego de jatos executivos e de operações aeromédicas durante a pandemia. Serviço caro, que pode chegar a R$ 100 mil, ou prestado pelos melhores planos de saúde, aos quais a maioria da população não tem acesso, o atendimento médico em aeronaves especiais chegou a ter um aumento de 536% nos últimos meses. Para se ter uma ideia, em maio, houve mais voos da aviação geral (executiva) do que de aviões comerciais.

De acordo com o Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea), do Comando da Aeronáutica, o total de voos no Brasil caiu em maio no comparativo com o mesmo período do ano passado. Resultado esperado, com queda de 70,5% no total, mas melhor do que o de abril, quando recuou 74,6%. “A recuperação foi puxada pela aviação geral (executiva). De um recuo de 47,2% em abril, passou a uma redução de 27,9%, em maio, com 20.002 (voos)”, informa. Quase 7 mil viagens a mais do que os 13.587 voos da aviação comercial.

A pandemia de Covid-19 fez também explodir o número de fretamento de aeronaves para fins de saúde. Dados da Air Jet, empresa de táxi aéreo especializada em voos aeromédicos, mostram que, de janeiro a junho, a demanda por UTIs aéreas cresceu 546%. O aumento foi observado tanto em voos para terceiros quanto para os clientes do plano de saúde da operadora, a Prevent. “Todos os pacientes da Prevent têm acesso aos serviços da Air Jet em situações de urgência e emergência”, diz Fernando Parrillo, CEO da Prevent e da Air Jet. Segundo ele, 68% das remoções aeromédicas atendem a outras operadoras de saúde e particulares.

Gestor de operações da Unimed Aeromédica, Wagner Teixeira confirma o aumento. “A migração tem sido do Norte e Nordeste para Brasília, Goiânia, São Paulo e Rio de Janeiro. Um movimento atípico, transferindo de hospitais de pouco recurso para os de maiores recursos”, explica. Ele conta que os pacientes infectados pela Covid-19 são transportados em macas-bolha, isoladas, para evitar o contágio, e a tripulação voa paramentada, com macacões e máscaras.

Com muito mais recursos para enfrentar a doença, os ricos e brancos estão entre os menos afetados pela Covid-19. Em Pernambuco, a Secretaria Estadual de Saúde passou a colocar dados de raça e cor no boletim diário da doença desde 8 de junho. Nas duas semanas seguintes, constatou-se que 77,5% dos casos graves da doença no estado foram registrados em pessoas que se autodeclaram pretas ou pardas. O percentual de casos graves entre brancos foi 12% menor.

De acordo com o levantamento feito pelo consórcio de veículos de imprensa, a maioria dos estados não divulga informação sobre raça das vítimas do coronavírus. Mas existe um Projeto de Lei (2.726/20) em análise na Câmara dos Deputados que pretende tornar obrigatória a inclusão de marcador étnico-racial nos dados oficiais de infecção e mortalidade pela covid-19.

Em São Paulo, os bairros com a maior população de moradores pretos e pardos, proporcionalmente, são os que somam mais mortes pelo vírus na região metropolitana da cidade, de acordo com o relatório da Rede Nossa São Paulo, que se baseou nos registros sobre a doença feitos pela prefeitura da capital. Os distritos com mais favelas acompanham essa triste estatística, com mais vítimas do que nos bairros que não têm moradias irregulares.

Vulnerabilidade que se reflete entre as principais vítimas da Covid-19. “As pessoas vivem geralmente em casas com muitas pessoas morando juntas. Então, a chance de transmitir o coronavírus é muito maior. As formas de combate à doença também passam pela dificuldade de a informação chegar a esses lugares e de o estado conseguir adotar certas medidas”, pontua o cientista social e político Pedro Augusto Ponce. As informações são do jornal Correio Braziliense.

