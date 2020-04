Notas Brasil Rio de Janeiro prorroga por 18 dias decreto de isolamento social

Por Redação O Sul | 13 de abril de 2020

O governador do Rio de Janeiro Wilson Witzel prorrogou por mais 18 dias, a partir desta segunda (13), as medidas de prevenção e enfrentamento à propagação do novo coronavírus no estado. A medida é válida até o dia 30 deste mês. “Ainda há a necessidade de manter a situação de emergência no estado do Rio de Janeiro por conta do número crescente de casos da covid-19”, disse Witzel.

