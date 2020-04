Notas Brasil Roubos de carga e acidentes em rodovias caem no Brasil

Por Redação O Sul | 13 de abril de 2020

O isolamento social em vigor no Brasil diminuiu o tráfego de veículos nas estradas e, com isso, caíram também os números relacionados a roubo de carga e acidentes nas rodoviais federais. Os roubos de carga caíram 19%, entre os dias 11 de março e 12 de abril deste ano, na comparação com o ano passado. O número de acidentes nas rodoviais federais caiu 28%.

