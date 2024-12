Brasil Rio de Janeiro receberá em dezembro 74 mil turistas que chegarão em nove navios

Por Redação O Sul | 1 de dezembro de 2024

No período de fim de ano, 22 mil turistas devem passar pelo Pier Mauá. Foto: Divulgação No período de fim de ano, 22 mil turistas devem passar pelo Pier Mauá. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O mês de dezembro será de muita movimentação no Píer Mauá, na região portuária do Rio de Janeiro. A previsão é receber cerca de 74 mil turistas ao longo do mês em nove navios, que vão resultar em 20 atracações. Somente no período das festas de fim de ano, entre 25 e 31 de dezembro, os números indicam que mais de 22 mil turistas vão passar pelo terminal.

Conforme a administração do terminal, pela segunda vez, o Pier Mauá foi premiado na categoria Melhor Terminal de Cruzeiros da América Latina, no World Cruise Awards 2024. A outra premiação foi em 2022. “O prêmio destaca o Píer Mauá como um dos principais terminais de cruzeiros da região, conhecido por sua infraestrutura, segurança, serviços de alta qualidade e uma vista deslumbrante da Baía da Guanabara”.

“Este é um marco importante para o turismo do Rio de Janeiro e para o crescimento contínuo do setor na América Latina, consolidando o Pier Mauá e nossa Cidade Maravilhosa como um dos destinos preferidos de cruzeiristas internacionais”, completou.

Além disso, durante sete anos, o Pier Mauá foi premiado pela publicação da indústria turística Travel Weekly, na categoria Melhor Porto de Cruzeiros da América do Sul (2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016).

Navios

Os cinco navios das companhias MSC e Costa Cruzeiros trarão cerca de 35 mil turistas entre os dias 1º e 14. De acordo com a assessoria do Píer Mauá, o MSC Poesia, conhecido por elegantes instalações e variedade de opções de entretenimento e gastronomia, estará no terminal no domingo (1º) e no dia 9 de dezembro.

Na segunda-feira (2), o Costa Favolosa atraca no Pier Mauá. Além de diversas áreas de entretenimento, os restaurantes se destacam pela qualidade da culinária italiana.

O MSC Orchestra atracará no terminal na terça-feira (3) e voltará nos dias 6, 9 e 14 de dezembro. Entre as opções recreativas os passageiros podem se divertir em teatros, restaurantes e áreas para relaxamento. “É um dos favoritos entre os cruzeiristas que buscam um serviço atencioso e experiências diversificadas”, informou o Pier Mauá.

No dia 5 será a vez do MSC Grandiosa, um dos maiores navios da frota da MSC. A embarcação é conhecida por suas inovações tecnológicas e áreas de divertimento como um parque aquático. Os turistas serão recepcionados neste dia por uma ação especial com a Corte Real do Carnaval, promovida pela Riotur. Também estarão presentes alguns ritmistas de escola de samba.

No dia 13, o Píer Mauá vai receber o navio MSC Seaview que com áreas externas amplas e atividades para todas as idades é considerado ideal para famílias.

2024-12-01