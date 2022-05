Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul acumula 39.297 mortes causadas pelo coronavírus

Por Redação O Sul | 4 de maio de 2022

Relatório oficial desta quarta-feira menciona um óbito, ocorrido em Canoas.

Boletim publicado nesta quarta-feira (4) pela Secretaria da Saúde registrou mais uma morte por coronavírus no Rio Grande do Sul, que agora acumula 39.297 perdas humanas para a pandemia. A única vítima mencionada é um idoso que residia em Canoas (Região Metropolitana de Porto Alegre) e faleceu no dia 14 de abril, aos 74 anos.

Nos três dias anteriores, o Estado já havia registrado um número relativamente baixo de óbitos por covid. Foram duas ocorrências informadas na terça-feira e nenhuma no domingo e segunda.

Já o número de contágios conhecidos passa de 2,34 milhões, incluindo 2.784 novos testes positivos. É importante fazer a ressalva de que a lista abrange indivíduos infectados mais de uma vez, em momentos diferentes. Não há, porém, um detalhamento oficial sobre quantas pessoas se enquadram em tal situação.

Somente uma dentre todas as 497 cidades gaúchas ainda não registra qualquer óbito por covid. É Novo Tiradentes, localizada na Região Norte do Estado e que desde o início da pandemia (março de 2020) acumula 432 testes positivos, sem notificações no balanço desta quarta-feira.

Essas e outras informações podem ser conferidas no portal ti.saude.rs.gov.br, bem como em outras plataformas e redes sociais do governo gaúcho. Os dados estão sempre sujeitos a eventual atraso na atualização, mas proporcionam confiabilidade e passam por revisões constantes.

Outros indicadores

Dentre os registros de contágio conhecidos até agora no Rio Grande do Sul, em mais de 2,29 milhões (98% do total) o paciente já se recuperou. Outros 12.029 (menos de 1%) são considerados casos ativos (em andamento).

Esse contingente abrange desde os indivíduos assintomáticos que permanecem em quarentena domiciliar até pacientes graves internados em unidades de terapia intensiva nos hospitais.

A taxa média de ocupação em tal de estrutura por adultos, aliás, estava em 69,2% no início da noite (contra 67,4% no levantamento do dia anterior), de acordo com o painel de monitoramento covid.saude.rs.gov.br. Esse índice resulta da proporção de 1.773 pacientes para 2.563 leitos da modalidade em todo o Estado.

Já as internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) associada à covid chegam a 123.058 (5% do total de testes positivos). O número diz respeito aos registros ao longo de praticamente 26 meses de pandemia (que se completarão na próxima semana).

(Marcello Campos)

