Por Redação O Sul | 25 de setembro de 2023

O governador lembrou que, desde 2021, já foram destinados R$ 540 milhões para a saúde, o maior investimento dos últimos 20 anos Foto: Maurício Tonetto/Secom Foto: Maurício Tonetto/Secom

Na manhã desta segunda-feira (25), o governador Eduardo Leite e a titular da SES (Secretaria Estadual da Saúde), Arita Bergmann, anunciaram mais 42,8 milhões para a rede de atenção básica do Rio Grande do Sul. O recurso provém do programa Avançar na Saúde e será destinado à ampliação de 141 UBS (unidades básicas de saúde) e à reforma de outras 47. No total, 161 municípios que integram a RBC (Rede Bem Cuidar RS) serão contemplados.

Além do investimento do Estado, os municípios deverão entrar com contrapartida de R$ 7,6 milhões. Com isso, o montante chega a R$ 50,4 milhões para esta nova fase de aportes na área da saúde, que se junta aos R$ 81,2 milhões que foram destinados para a RBC entre 2021 e 2022, totalizando R$ 124 milhões aplicados no programa. O repasse dos R$ 42,8 milhões será feito por meio do Fundo Estadual de Saúde aos fundos municipais, conforme distribuição definida pela Portaria SES 864/2023.

Durante o anúncio, Leite ressaltou os investimentos já realizados durante a gestão e a satisfação de participar de um evento voltado aos cuidados com a atenção primária no Estado. “Que alegria ver esse auditório da Ospa cheio de gente feliz pelo sucesso que é a nossa Rede Bem Cuidar, pela prioridade que nós damos à atenção à saúde, especialmente a atenção primária”, disse.

“Em nosso mapa estratégico, definimos como prioridade a promoção da saúde, do bem-estar, com assistência adequada, ágil e de qualidade. Por isso, no ciclo de governo que estamos cumprindo, nós já anunciamos, desde 2021, investimentos na saúde que chegam a R$ 540 milhões, provenientes do Tesouro do Estado, o maior valor nos últimos 20 anos”, destacou Leite.

Arita elogiou o trabalho desenvolvido pela equipe técnica da secretaria e também as atividades desenvolvidas nas unidades da RBC. “Nós temos uma equipe técnica que trabalhou para construir essa política pública, que prevê o envelhecimento saudável, mas também cuida muito da pessoa de forma integral e integrada”, ressaltou.

Somente em 2023, o governo estadual já investiu, por meio do programa Avançar na Saúde, R$ 99,3 milhões. Além dos recursos anunciados nesta manhã, já foram distribuídos R$ 12,5 milhões para a rede hospitalar, R$ 14 milhões para hospitais próprios do Estado e ainda R$ 30 milhões para hospitais de pequeno porte.

Também neste ano, 87 obras de reforma ou ampliação de UBSs já foram entregues. A previsão é que outras 30 estejam concluídas até dezembro, totalizando 117 entregas em 92% dos municípios contemplados. Além disso, 428 cidades receberam recursos para a aquisição de equipamentos de saúde bucal.

Selo Ouro UBS Amiga do Idoso

O anúncio dos investimentos foi feito na abertura da Mostra Estadual de Experiências da Rede Bem Cuidar – UBS Amiga da Pessoa Idosa. O governador visitou a mostra, na qual estão expostos os 41 trabalhos que apresentam experiências exitosas de UBSs e Coordenadorias Regionais de Saúde relacionadas aos serviços disponibilizados na RBC. Leite conversou brevemente com alguns autores dos projetos, que estavam expostos no hall da Casa da Ospa.

O governador também participou da entrega do Selo Ouro UBS Amiga do Idoso para 18 representantes de 165 unidades de saúde do Rio Grande do Sul. O selo é uma certificação conferida pela SES às UBSs que fazem parte da RBC e que implementaram ações do programa direcionadas aos idosos.

As unidades que receberam o selo ouro atingiram índices elevados na promoção da saúde dos idosos, a partir da análise de critérios como mapeamento dessa população em seu território, qualificação da assistência farmacêutica e do acolhimento, além de implementação de avaliação multidimensional dos idosos.

