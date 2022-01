Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul chega a 36.473 perdas humanas para o coronavírus. Média móvel de casos é a maior dos últimos cinco meses

Por Redação O Sul | 6 de janeiro de 2022

Taxa média de ocupação das UTIs para adultos no Estado é de 52%. (Foto: EBC)

Divulgado nesta quinta-feira (6), o mais recente balanço epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde (SES) ampliou para 1.516.451 os testes positivos de coronavírus em quase 22 meses de pandemia, com 36.473 mortes. Foram três novos óbitos e mais 5.363 confirmações de contágio. A média móvel para os últimos sete dias é a maior desde 6 de agosto: 1.515 novos casos a cada 24 horas.

As três perdas humanas mencionadas pelo relatório oficial abrangem vítimas octogenárias: uma porto-alegrense de 80 anos, um morador de São Francisco de Paula com 81 e uma residente na cidade de Progresso, falecida aos 85.

De todas as 497 cidades gaúchas, apenas uma não registra até agora qualquer óbito por covid. É Novo Tiradentes, localizada na Região Norte do Estado e que acumula 139 testes positivos desde o começo da pandemia, sem novos casos desde outubro.

Outros dados sobre a pandemia

Dentre os infectados até agora, ao menos 1.465.657 (97%) já se recuperaram, em todos os 497 municípios gaúchos. Outros 14.216 (1%) são casos ativos (em andamento), o que abrange desde os assintomáticos em quarentena domiciliar até casos graves atendidos em hospitais.

A taxa média de ocupação das unidades de terapia intensiva (UTIs) por adultos estava em 52% no início da noite (contra 50,7% na véspera), de acordo com o painel de monitoramento covid.saude.rs.gov.br. Esse índice resulta da proporção de 1.663 pacientes para um total de 3.200 leitos da modalidade em 301 hospitais. Já o total de internações pela doença chega a 114.539 (8%).

Andamento da vacinação no Estado

Já no que se refere ao andamento da imunização contra o coronavírus no Rio Grande do Sul, a plataforma on-line do governo gaúcho continua defasada, devido ao ataque cibernético aos sistemas do Ministério da Saúde. Quem acessa o site vacina.saude.rs.gov.br encontra apenas dados relativos ao status do processo no dia 9 de dezembro – por enquanto não há indicativo de quando o problema será solucionado.

(Marcello Campos)

