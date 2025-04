Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul confirma a primeira morte por chikungunya da história no Estado e o segundo óbito por dengue em 2025

Por Redação O Sul | 4 de abril de 2025

A dengue e a chikungunya são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti A dengue e a chikungunya são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. (Foto: Pixabay)

O Centro Estadual de Vigilância em Saúde confirmou nesta sexta-feira (4) a primeira morte por chikungunya da história no Rio Grande do Sul. O óbito ocorreu em Carazinho.

A vítima é um idoso de 68 anos, com comorbidades, morador do município. A doença foi contraída na cidade.

Neste ano, já foram confirmados 107 casos de chikungunya no RS, sendo 93 autóctones (88 em Carazinho e 5 em Salvador das Missões).

Dengue

Também foi confirmado o segundo óbito por dengue no Estado neste ano. A morte ocorreu em Cachoeira do Sul. A vítima é uma idosa de 83 anos, com comorbidades, moradora da cidade.

A primeira morte pela doença em 2025 no RS foi de uma mulher de 59 anos, com comorbidades, em Porto Alegre, no mês passado. Neste ano, o Rio Grande do Sul já registrou 4.703 casos de dengue – 4.159 autóctones, ou seja, contraídos dentro do Estado.

A dengue e a chikungunya são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti.

