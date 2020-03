Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul confirma transmissão comunitária do novo coronavírus e amplia em 22% o número de leitos. Casos confirmados já são 49, sendo 32 da Capital

Por Redação O Sul | 20 de março de 2020

Em pronunciamento realizado no começo da noite desta sexta-feira (20), o governador Eduardo Leite declarou que o Estado do Rio Grande do Sul tem uma situação de transmissão comunitária do novo coronavírus. Esse cenário ocorre quando não é mais possível identificar a fonte de transmissão de pacientes que contraem a doença, o que indica que o vírus já circula entre a população. No total, o Estado já tem 49 casos.

“Em função de já ser declarada a transmissão comunitária em Porto Alegre, por já termos a transmissão local em diferentes municípios do Estado, por observar um rápido aumento do número de casos confirmados e suspeitos, por termos registro em alguns profissionais da saúde e para que possamos adequar o foco de trabalho da nossa vigilância em saúde é que estamos declarando que o Rio Grande do Sul tem uma situação de transmissão comunitária do Covid-19”, explicou.

Número de casos

No final da noite a Secretaria Estadual da Saúde relatou que o número de casos no Estado chega a 49. Os últimos oito casos incluem uma criança:

– Charqueadas, mulher, 31 anos

– Porto Alegre, menina, 5 anos

– Porto Alegre, homem, 41

– São Leopoldo, homem, 61 anos

– Taquara, homem, 80 anos

– Porto Alegre, homem, 21 anos

– Porto Alegre, homem, 68 anos

– Porto Alegre, mulher, 68 anos

Casos em Porto Alegre

Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, Porto Alegre atingiu 32 casos confirmados. Os últimos quatro casos de coronavírus foram confirmados na noite desta sexta. Três homens de 22, 24 e 70 anos, sem histórico. E uma mulher de 83 anos, também sem histórico. No total, foram confirmados 8 casos somente nesta sexta.

Incremento de 22% nos leitos de UTIs

O governador Eduardo Leite anunciou ainda uma alteração no Plano de Contingência, elaborado em janeiro, quando os primeiros casos de Covid-19 começaram a aparecer na China. A Secretaria da Saúde decidiu atualizar a previsão de ampliação da estrutura, prevendo 216 novos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) a serem distribuídos pelo Estado. O número total de leitos do SUS, que era de cerca de mil, com essa atualização do plano de contingência passará de 1,2 mil.

Antes, a previsão era de que fossem implantados mais 150 novos leitos de UTI no Estado. A ampliação significa um incremento de 22% na rede hospitalar pública gaúcha.

“Estamos trabalhando fortemente para termos a estrutura técnica adequada e equipamentos para viabilizarmos essa condição de atendimento aos pacientes que forem diagnosticados e que evoluem para estado grave”, explicou Leite.

O Estado também providenciou a contratação direta de 78 novos equipamentos, como respiradores, e o Ministério da Saúde contribuiu com a locação de 30 leitos, dez dos quais já foram instalados em Canoas.

Leite ainda destacou que o Lacen (Laboratório Central de Saúde Pública) seguirá em funcionamento no final de semana. Na segunda-feira (23), serão publicados os editais de contratação de 37 novos profissionais, de acordo com lei aprovada nesta semana. Outra medida anunciada foi a intensificação dos testes nos profissionais de saúde que estão atuando em casos envolvendo pacientes e suspeitos da doença.

