Por Redação O Sul | 31 de outubro de 2024

O setor de serviços liderou o ranking de vagas formais, com saldo positivo de 5,86 mil empregos no período. (Foto: ABr)

O Rio Grande do Sul criou 10,2 mil vagas de emprego com carteira assinada em setembro. O número é resultado de 124 mil admissões e 113,8 mil demissões.

O setor de serviços liderou o ranking de vagas formais, com saldo positivo de 5,86 mil empregos. O comércio ficou em segundo lugar, com 3 mil postos, seguido da construção, com 1,36 mil. A indústria foi o único setor com saldo negativo na geração de empregos no período, com menos 237 vagas formais.

Os dados são do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) do Ministério do Trabalho e Emprego, divulgado na quarta-feira (30). O secretário de Trabalho e Desenvolvimento Profissional do RS, Gilmar Sossella, comemorou os índices positivos pela terceira vez consecutiva após as enchentes que afetaram o Estado.

“Temos certeza que as políticas públicas e os investimentos do governo do Estado contribuíram muito para essa retomada da economia e da empregabilidade. O RS Qualificação, iniciativa da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Profissional, por exemplo, já iniciou a qualificação de mais de 16 mil pessoas”, afirmou.

Acumulado no ano

O saldo de empregos no Estado também é positivo de janeiro a setembro de 2024. Foram criadas 66 mil vagas formais no período – 1.172.080 admissões e 1.106.012 demissões. O setor de serviços detém o maior número de contratações, com saldo de 34,8 mil empregos formais no período. Após as enchentes, o Rio Grande do Sul ocupa o 8º lugar entre os Estados com maior saldo de vagas com carteira assinada criadas no ano.

