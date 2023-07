Economia Rio Grande do Sul cria 53,3 mil vagas de emprego com carteira assinada em seis meses

28 de julho de 2023

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Rio Grande do Sul criou, nos primeiros seis meses deste ano, 53,3 mil vagas de emprego com carteira assinada. No período, foram registradas 763,99 mil admissões e 710,68 mil demissões. Os dados foram divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

Levando em conta os últimos 12 meses, o Rio Grande do Sul acumula saldo de 77,6 mil empregos com carteira assinada criados.

Junho

Somente em junho, houve 112,4 mil admissões e 112,6 mil demissões no Estado. No período, o RS teve desempenho positivo em apenas um dos grupos de atividades econômicas avaliados.

O setor de serviços apresentou saldo positivo, com 5,63 mil novos postos de trabalho criados. Comércio (-514), construção (-828), agropecuária (-1,19 mil) e indústria (-3,3 mil) registraram queda no mês passado.

