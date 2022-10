Saúde Rio Grande do Sul, Distrito Federal e mais 11 estados prorrogam campanha de vacinação contra poliomielite

Por Redação O Sul | 11 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Mesmo com o fim das campanhas, vacinas que compõem Calendário Nacional de Vacinação seguem disponíveis durante todo o ano Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Mesmo com o fim das campanhas, vacinas que compõem Calendário Nacional de Vacinação seguem disponíveis durante todo o ano. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Apesar do término da campanha nacional da vacinação contra a poliomelite pelo Ministério da Saúde em 30 de setembro, 12 estados e o Distrito Federal decidiram prorrogar a ação, já que 54,21% do público-alvo (crianças de até cinco anos de idade) foi imunizado no país.

A meta de imunização do Ministério da Saúde era de 95% — índice que não é alcançado desde 2016. Mesmo com o fim das campanhas, as vacinas que compõem Calendário Nacional de Vacinação seguem disponíveis para a população brasileira durante todo o ano.

Erradicada em 1994

A doença foi considerada erradicada no Brasil em 1994, mas um caso suspeito em uma criança de três anos que não foi completamente vacinada está sendo investigado desde 05 de outubro no estado do Pará. O ministro Marcelo Queiroga, porém, descartou a possibilidade da doença à CNN.

A poliomielite é uma doença contagiosa causada por vírus que pode infectar crianças e adultos. Nos casos graves, pode levar à paralisia nas pernas.

Explicação do Ministério da Saúde

Existem duas vacinas disponíveis na rotina dos serviços de saúde: a vacina inativada poliomielite (VIP), que é injetável; e a vacina oral poliomielite (VOP). O Programa Nacional de Imunizações (PNI) recomenda a vacinação de crianças a partir de 2 meses até menores de 5 anos de idade. Conforme o Calendário Nacional de Vacinação, o esquema vacinal preconizado é composto por três doses de VIP, administradas aos 2, 4 e 6 meses de idade, mais dois reforços com VOP, aos 15 meses e aos 4 anos de idade.

O Ministério da Saúde ressalta que, além de proteger contra doenças imunopreveníveis, a atualização da situação vacinal tem outros benefícios, como evitar a ocorrência de surtos e hospitalizações, sequelas, tratamentos de reabilitação e óbitos.

Reafirma-se que o Brasil não detecta casos de poliomielite desde 1990. Em 1994, o Brasil recebeu da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) a certificação de área livre da doença, juntamente com os demais países das Américas, e vem envidando esforços para alcançar a meta dos indicadores preconizados para manter a doença eliminada.

Veja os estados que decidiram prorrogar a campanha, até quando, e qual a respectiva porcentagem de vacinação:

Rio Grande do Sul – prorrogado até 22 de outubro

76% do público-alvo está imunizado

Distrito Federal – prorrogado até 18 de outubro

43% do público-alvo está imunizado

São Paulo – prorrogado até 31 de outubro

53% do público-alvo está imunizado

Rio Grande do Norte – prorrogado até 31 de outubro

54% do público-alvo está imunizado

Minas Gerais – prorrogado até 21 de outubro

77,2% do público-alvo está imunizado

Sergipe – prorrogado até 22 de outubro

57% do público-alvo está imunizado

Paraíba – prorrogado até 31 de outubro

93% do público-alvo está imunizado

Pará – prorrogado até 31 de outubro

44% do público-alvo está imunizado

Espírito Santo – prorrogado até 31 de outubro

57% do público-alvo está imunizado

Tocantins – prorrogado até 31 de outubro

58% do público-alvo está imunizado

Pernambuco – prorrogado até 31 de outubro

76% do público-alvo está imunizado

Roraima – prorrogado até 30 de outubro

29% do público-alvo está imunizado

Alagoas – prorrogado até 31 de outubro

80% do público-alvo está imunizado

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde