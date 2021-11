Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul é finalista no maior prêmio nacional sobre uso de plataformas on-line pelos governos

Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Plataforma unificada de serviços é um dos destaques gaúchos no certame. (Foto: Divulgação/Palácio Piratini)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Por meio de suas secretarias estaduais de Segurança Pública (SSP) e Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), juntamente com o Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado (Procergs) e o Escritório de Desenvolvimento de Projetos (EDP), o governo gaúcho é finalista na edição 2021 do maior prêmio nacional de excelência em gestão eletrônica, o “Secop”.

A plataforma unificada de serviços (rs.gov.br) e o Sistema de Gestão Estatística em Segurança do Estado (GESeg) foram classificados em suas respectivas categorias: e-Serviços e e-Administração. Os vencedores serão conhecidos dia 8 de dezembro, na entrega do prêmio “E-gov”.

O portal rs.gov.br, um dos finalistas, concentra atualmente 487 serviços estaduais, sendo 63% deles digitais. A meta é chegar a 100% até o fim de 2022. Além das funcionalidades referentes ao Executivo gaúcho, também é possível acessar serviços de outras esferas. O site, aliado aos demais canais digitais de órgãos estaduais, ultrapassa a marca de 4,6 milhões de acessos mensais, em média.

O sistema utilizado pela Gestão de Estatística em Segurança (GESeg), desenvolvido pela Procergs, atende a Secretaria da Segurança Pública (SSP) dentro do programa “RS Seguro”.

A partir do trabalho de ciência de dados, a plataforma de análise tecnológica, que já opera em versão beta, automatiza cálculos e fornece relatórios em padrões visuais para acelerar e aprimorar a leitura de informações sobre ocorrências, o que qualifica o acompanhamento de foco territorial adotado pela iniciativa para monitorar os indicadores criminais e traçar as estratégias de prevenção e repressão.

Com o auxílio do sistema, o “RS Seguro” mantém o monitoramento mensal de quatro indicadores, três comuns a todos os 23 municípios identificados como prioritários por concentrarem a maior parte das ocorrências, e um indicador escolhido conforme a realidade local de cada um.

Esse ciclo mensal de reuniões, com quatro instâncias de análise, que parte desde as autoridades locais até um encontro com o governador Eduardo Leite e o vice-governador e secretário da Segurança Pública, delegado Ranolfo Vieira Júnior, compõe a GESeg.

Sobre o prêmio

O Prêmio Excelência em Governo Eletrônico (e-Gov), do Secop, foi criado em 2002, pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação (Abep) e pelo Ministério da Economia.

Entregue anualmente, tem como objetivos reconhecer e incentivar o desenvolvimento de projetos e soluções de governo eletrônico nas administrações públicas federais, estaduais e municipais, assim como divulgar as iniciativas que, com o uso das Tecnologias da Informação e da Comunicação, modernizam a gestão pública em benefício do cidadão brasileiro

Em sua 19ª edição, o prêmio neste ano considera iniciativas de governo eletrônico cujo foco seja o uso da tecnologia da informação e comunicação (TIC) aplicada a um amplo arco de funções de governo e, em especial, na relação deste com a sociedade.

As iniciativas, além de terem que promover relações em tempo real, e de forma eficiente, devem fomentar também boas práticas de governança, sendo catalisadoras de mudanças democratizantes nas estruturas de governo.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul