Rio Grande do Sul é o Estado com maior número de empresas no Feirão do Turismo; veja como participar

Por Redação O Sul | 22 de agosto de 2024

Evento ocorre deste sábado (24) até segunda (26).(Foto: Divulgação)

O Rio Grande do Sul é o estado brasileiro com maior número de empresas habilitadas para o “Feirão do Turismo: Conheça o Brasil”, que acontece de forma presencial neste sábado (24) em Porto Alegre e outras 13 cidades brasileiras. O evento é uma iniciativa do Ministério do Turismo, em parceria com o Conselho Nacional do Turismo, e visa conceder descontos ou vantagens especiais, assim como condições exclusivas de pagamento para promover o turismo na baixa temporada. Por meio das plataformas online, o Feirão acontece entre deste sábado até segunda-feira (26).

Para articular a participação de empreendedores turísticos no Feirão, a Secretaria de Turismo do RS (Setur) lançou um edital de chamamento público no dia 24 de julho. No total, 25 entidades — entre agências, hotéis, restaurantes, entre outros — participaram do processo e estão habilitadas para oferecer produtos ao consumidor final.

Para facilitar o acesso ao crédito para quem deseja viajar, o Feirão firmou parcerias com o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, que oferecerão condições especiais para o público, com financiamento em até 72 vezes para aquisições no turismo.

Para o secretário do Turismo, Ronaldo Santini, o evento é uma oportunidade de aquecer a economia turística no Estado após as enchentes que atingiram a federação. “A indústria turística tem um potencial significativo para gerar emprego e renda para as famílias gaúchas que dependem do setor para sobreviver. Nosso intuito é trabalhar com essa premissa, pautando nossas ações para o crescimento econômico”, enfatiza.

Além de Porto Alegre, outras 13 cidades participam da versão presencial do feirão. Os valores e vantagens serão definidos pelas empresas cadastradas na ação, sendo elas as responsáveis por toda transação comercial, sempre atendendo a legislação do Código de Defesa do Consumidor. As empresas participantes da ação serão identificadas com um selo especial do evento nos sites de comercialização dos produtos.

Em Porto Alegre, o “Feirão do Turismo: Conheça o Brasil” acontecerá no Shopping Pontal, na Avenida Padre Cacique, 2893. O acesso é gratuito. O feirão também acontece por meio do site feirao.turismo.gov.br.

