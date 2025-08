Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul é o Estado com maior redução nas ocorrências de assalto a pedestre

Por Redação O Sul | 1 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











Em um ano, registros caíram de 198 para 107 a cada 100 mil habitantes. (Foto: Freepik)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Divulgada nesta semana, a mais recente edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública apontou o Rio Grande do Sul como o Estado de maior redução, em 2004, nas ocorrências de assalto a pedestre. A taxa passou de 198 para 107 registros a cada 100 mil habitantes, uma queda de praticamente 46%. Em âmbito nacional, o indicador caiu 22,5% (de 200 para 155/100.000) no mesmo período.

Os números convergem com os indicadores publicados mensalmente pela Secretaria da Segurança Pública (SSP). Esse tipo de roubo teve uma baixa de mais de 10 mil ocorrências em comparação a 2023 (25.770 para 15.039/100.000). “Para se ter uma ideia, o Estado chegou a registrar 57.106 ocorrências em 2018, uma redução de quase 74% nos números absolutos em apenas sete anos”, ressalta o órgão.

De acordo com o governo gaúcho, a diminuição da estatística da modalidade é possível graças a ações integradas entre os órgãos de segurança, maior presença da Brigada Militar nas ruas, aquisição de mais viaturas e equipamentos de comunicação, bem como ações de inteligência nos locais de maior circulação de pessoas.

“A redução significativa dos indicadores representa a consolidação de um plano de Estado focado no cidadão, liderado pelo governador Eduardo Leite, com ações preventivas e repressivas, buscando resultados de médio e longo prazos”, frisou a SSP ao repercutir o fato no portal estado.rs.gov.br.

É importante ressaltar, porém, que tais números nem sempre refletem com exatidão a realidade. Isso porque muitas vítimas não procuram uma Delegacia de Polícia para registrar a ocorrência, seja por descrença nas autoridades, medo de represália ou outros fatores.

O relatório, que pode ser consultado por meio de link no mesmo endereço eletrônico, também aborda tópicos como homicídios, latrocínios e feminicídios. A lista abrange, ainda, roubos e furtos de telefones celulares, dentre outros.

Crimes patrimoniais

Nos demais crimes contra o patrimônio, o Rio Grande do Sul também apresentou quedas significativas. A lista inclui uma redução de quase 34% nos roubos a lojas e outros estabelecimentos comerciais, passando de 1.814 casos em 2023 para 1.208 no ano passado, o que se traduz em uma taxa de 10,8 casos por 100 mil habitantes – a sexta maior queda do País.

Já nos assaltos a residências, a retração foi de 25%, com 1.076 ocorrências no ano retrasado e 808 em 2024. Neste indicador, a taxa é de 7,2 registros para cada 100 mil habitantes. O desempenho do Rio Grande do Sul no combate a esse tipo de crime foi melhor que na Região Sul ou mesmo no Brasil.

Nessa mesma base de comparação, o desempenho foi 3,8 vezes melhor: -14,3% no território nacional, com 9.801 ataques em 2024, frente a 11.388 no ano anterior, enquanto na Região Sul o índice foi de -35,67%, passando de 457 ocorrências para 294 no período.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/rio-grande-do-sul-e-o-estado-com-maior-reducao-nas-ocorrencias-de-assalto-a-pedestre/

Rio Grande do Sul é o Estado com maior redução nas ocorrências de assalto a pedestre

2025-08-01