Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul é um dos Estados que mais avançaram no cumprimento de metas climáticas

Por Redação O Sul | 16 de março de 2023

Levantamento é da Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente. (Foto: Arquivo/Sema)

Levantamento realizado pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente (Abema) aponta o Rio Grande do Sul como um dos Estados com maior pontuação no que se refere ao cumprimento de metas climáticas. Os dados são acompanhados por meio de uma ferramenta, a Roadmap, que abrange roteiro de etapas para medir e orientar o avanço nos compromissos assumidos junto à entidade.

A exemplo de outros nove Estados, o Rio Grande do Sul está no nível “Decolar”, o quarto dos cinco níveis previstos pelo relatório para definir a respectiva maturidade climática.

– Inicial: ainda sem avanços.

– Iniciar: em preparação, com levantamento de dados ou diagnóstico.

– Consolidar: a fase de definição de estratégias de atuação e tarefas.

– Decolar: execução da atividade principal proposta.

– Exemplar: o passo final, com resultados perceptíveis.

De acordo com a Abema, o recurso permite que as unidades federativas conheçam suas potencialidades e entraves nos diferentes setores da agenda climática, e contribui para a troca de conhecimento e colaboração entre os governos.

A assessora da pasta, Isa Osterkamp, define o alinhamento entre os Estados como “fundamental para que todos saibam o que cada um está fazendo e qual a direção da Abema e do Brasil no setor”. Na Câmara Técnica do Clima é possível ter conhecimento das diretrizes e dos caminhos a serem seguidos para se cumprir as metas acordadas – o site é proclima2050.rs.gov.br.

“O resultado reforça o comprometimento do Estado com os compromissos climáticos assumidos. Nosso objetivo é melhorar cada vez mais os resultados, a fim de que nos tornemos um exemplo para o país e possamos construir um mundo melhor para as futuras gerações”, destaca a secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), Marjorie Kauffmann.

“No contexto desafiador da vulnerabilidade climática, o Estado prevê ações concretas de adaptação e mitigação por diversos mecanismos, protocolos e acordos existentes, tais como a elaboração de um Inventário de Gases de Efeito-Estufa, de um Plano de Descarbonização e do Pagamento por Serviços Ambientais, além do fomento para atividades que estimulem práticas sustentáveis de neutralização de gases de efeito estufa”, acrescenta a coordenadora da Assessoria do Clima da Sema, Daniela Mueller de Lara.

Iniciativas

Em 2021, por meio da Sema, o Rio Grande do Sul intensificou as iniciativas relacionadas à agenda climática. Dentre as principais iniciativas estão a ativação do Fórum Gaúcho de Mudanças Climáticas (FGMC), a adesão ao Under2 Coalition e às campanhas Race to Zero e Race to Resilience, e a assinatura do Termo de Cooperação com Disclosure Insight Action (CDP).

O Estado esteve presente na em duas Conferências das Nações Unidas sobre Mudança no Clima (COP26 e 27): na Escócia (2021) e no Egito (2022), onde reafirmou seu compromisso de neutralizar as emissões de carbono até 2050. Além disso, tem buscado atrair investimentos no setor de energias renováveis, como é o caso dos parques eólicos.

Ainda em 2022, foi lançado um programa com recursos que superaram os R$ 193 milhões para o meio ambiente – sendo o maior montante, R$ 115 milhões, destinado para projetos voltados ao clima.

(Marcello Campos)

