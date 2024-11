Rio Grande do Sul Em um mês, o RS acumula saldo superior a 14 mil empregos com carteira assinada

Por Redação O Sul | 27 de novembro de 2024

Já no acumulado do ano o saldo foi de quase 80 mil postos formais. (Foto: ABr)

O Rio Grande do Sul criou 14.115 vagas de trabalho com carteira assinada em outubro, número que resulta da diferença entre 141.716 admissões e 127.601 desligamentos. Os números indicam um crescimento de 0,5% em relação ao mês anterior, quando o saldo foi de 10,2 mil vagas.

De acordo com dados divulgados pelo Ministério do Trabalho nesta quarta-feira (27), o setor de serviços liderou o ranking de vagas com carteira assinada criadas no mês, com saldo de 5.280 empregos. Já o comércio ficou em segundo lugar, com 4.741 postos, seguido da agropecuária, com 1.766, e da construção, com 1.312. A indústria, que havia registrado saldo negativo na geração de emprego, voltou a ter índice positivo, com a criação de 1.017 vagas formais.

Os cinco municípios do Rio Grande do Sul que mais criaram vagas em outubro foram: Porto Alegre (2.324), Caxias do Sul (1.132), Canoas (725), Santa Cruz do Sul (666) e Pelotas (637).

De janeiro a outubro de 2024, foram contabilizados 79.925 postos com carteira assinada e saldo positivo nos cinco grandes grupamentos de atividades econômicas. No acumulado do ano, foram 1.314.692 contratações e 1.234.767 demissões. O setor de serviços foi o responsável pelo maior crescimento no período, com saldo de 39.793 vagas.

O secretário de Trabalho e Desenvolvimento Profissional, Gilmar Sossella, destacou a importância das políticas públicas estaduais com foco na empregabilidade e na qualificação para o crescimento desses índices. “Por meio do RS Qualificação e com um investimento de mais de R$ 14 milhões, cerca de 200 municípios estão oferecendo cursos de capacitação no Rio Grande do Sul. Semanalmente, temos novas pessoas mais capacitadas para o mercado de trabalho, contribuindo para o aumento das admissões”, afirmou.

Sossella também mencionou o auxílio financeiro e as consultorias do programa MEI RS Calamidades, que faz parte do Plano Rio Grande, como fatores que influenciam a retomada econômica. “Cada microempreendedor individual pode contratar um funcionário. Ou seja, são mais de 22 mil possíveis novos postos de trabalho no Estado”, destacou.

Contratação temporária

O governo gaúcho prorrogou até esta quinta-feira (28) o prazo de inscrição no processo seletivo simplificado para contratação de 2.052 servidores temporários na Administração Direta do Poder Executivo. Também foi estendida a data-limite para o envio de títulos, certificações e experiência profissional: sexta (29).

Lançado no início do mês, o processo seletivo tem por finalidade atender demandas urgentes e excepcionais de secretarias e outros órgãos, considerando-se o cenário de reconstrução do Estado.

Coordenada pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), a seleção contempla um cargo de Nível Médio (Agente Administrativo) e cinco cargos de Nível Superior. Serão contratados profissionais de diversas especialidades, em setores importantes para a reconstrução e a prestação de serviço à sociedade, tais como engenharia, arquitetura, saúde, assistência social, meteorologia, meio ambiente entre outras, abrangendo 58 especialidades.

De acordo com alteração do edital, passa a ser de R$ 16 mil a remuneração das seguintes atividades: Especialista em Saúde/Médico, Analista de Projetos e Políticas Públicas/Médico de Perícia e Análise – Psiquiatra e Médico de Perícia e Análise – Clínica Geral.

Outra mudança no processo seletivo é a valorização de todas as experiências profissionais, inclusive as adquiridas antes da conclusão do curso universitário, exceto períodos relativos a estágio, monitoria, bolsa de estudo, residência multiprofissional ou a trabalho voluntário.

A contratação dos selecionados tem prazo de 24 meses, a contar da data de admissão, podendo ser prorrogada por igual período. A SPGG, por meio da Subsecretaria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (Sugep), coordena o processo e realiza a seleção para todos os órgãos do Poder Executivo.

O Instituto AOCP, contratado pela administração estadual, prestará apoio na avaliação de títulos e de experiência profissional dos inscritos. Mais detalhes no site institutoaocp.org.br.

(Marcello Campos)

