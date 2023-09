Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul decreta estado de calamidade pública devido a enchentes, destruição e mais de 30 mortes em decorrência das chuvas

Cheia do rio Taquari deixou moradores da região ilhados Foto: Divulgação Cheia do rio Taquari deixou moradores da região ilhados. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O governo do Rio Grande do Sul decretou nesta quarta-feira (06) estado de calamidade pública diante um cenário de enchentes, destruição e mais de 30 mortes em decorrência das chuvas.

“Estamos mobilizados para resgatar as vítimas e reconstruir tudo que foi destruído pela tempestade”, disse o governador Eduardo Leite durante uma coletiva de imprensa em Lajeado, uma das cidades afetadas pelas chuvas.

Além dos óbitos, há ainda pessoas desaparecidas, desalojadas e desabrigadas principalmente na região do Vale do Taquari. Muçum ainda é o município que mais registrou mortes na enchente registrada entre segunda-feira (04) e esta terça-feira (05).

O governo do Estado concentra seus trabalhos nas ações de salvamento e resgate. As operações estão empregando seis helicópteros da Brigada Militar, do Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Civil, além dos que pertencem à Polícia Rodoviária Federal, à Força Aérea Brasileira e à Marinha do Brasil. O Estado está articulando com as Forças Armadas a cedência de mais aeronaves.

A Defesa Civil segue monitorando continuamente a situação das bacias hidrográficas do Estado. Além do Vale do Taquari, requer atenção o Vale do Rio Pardo.

Situação de emergência

A decretação de Situação de Emergência é o primeiro passo dado pelos municípios que necessitam de apoio dos governos estaduais e federal para a solicitação de ajuda humanitária e de recursos financeiros para as ações de resposta, restabelecimento e reconstrução.

Deve ser incluída no sistema S2iD (Sistema Integrado de Informações sobre Desastres) para que seja encaminhada ao governo estadual, juntamente com outros documentos. O Estado, então, procede a análise e processamento da homologação estadual e encaminha à Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil para o reconhecimento federal.

Até o momento dois municípios decretaram e incluíram no sistema seus decretos: Santa Tereza e Nova Roma do Sul.

