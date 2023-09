Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul lança programa Jovem de Futuro em seminário

Por Redação O Sul | 26 de setembro de 2023

Leite, Ricardo Henriques (Instituto Unibanco) e Raquel Teixeira (Seduc) participaram do lançamento do Jovem de Futuro Foto: Maurício Tonetto/Secom Foto: Maurício Tonetto/Secom

O governo do Estado, por meio de um acordo de cooperação entre a Seduc (Secretaria da Educação) e o Instituto Unibanco, lançou na manhã desta terça-feira (26) o programa Jovem de Futuro.

O seminário de lançamento está sendo realizado no Centro de Eventos do Barra Shopping Sul e foi aberto pelo governador Eduardo Leite, a titular da Seduc, Raquel Teixeira, e o superintendente executivo do Instituto Unibanco, Ricardo Henriques. O evento faz parte de uma série de ações que vão ocorrer ao longo dos próximos oito anos.

Criado em 2007, o Jovem de Futuro atua em parceria com secretarias estaduais de Educação, implementando uma metodologia de gestão educacional para o avanço contínuo da educação. O intuito é ampliar a permanência e melhorar o desempenho de estudantes dos anos finais dos ensinos Fundamental e Médio. O Rio Grande do Sul se junta a outros dez Estados que já executam as ações desenvolvidas pelo Instituto Unibanco.

Leite exaltou o processo de construção e aperfeiçoamento do capital humano e todo o trabalho que precisa ser feito pelos profissionais da educação para alcançar esse objetivo. “Algo que deve ser maior para todos nós é a construção do futuro do nosso Estado, e para fazê-la melhor, ela passa fundamentalmente pelo capital humano que nós vamos construir desde já, todos os dias, nas nossas escolas”, afirmou.

“São os profissionais da educação que constroem isso. E não é uma tarefa fácil, que exige o amor, o carinho e o apreço pela missão que escolheram. Tem que ter coração, ter alma. Mas também precisa ter metodologias, processos, gerenciamento que deve ser feito para que possamos observar o caminho a ser trilhado e chegar no objetivo que se deseja”, acrescentou o governador.

Com o programa, o Estado espera melhorar a qualidade do ensino na rede pública estadual, implementando a metodologia Circuito de Gestão, estruturada em cinco eixos: governança e gerenciamento, monitoramento e sistemas, formação e mobilização, gestão de dados e conhecimentos, assessoria técnica e sistematização. Também serão realizadas formações de profissionais e assessoramento técnico para diretores, equipes pedagógicas e servidores da equipe central e das CREs (coordenadorias regionais de educação).

Para a titular da Seduc, Raquel Teixeira, apesar de o Estado apresentar um bom índice individual de preparação dos educadores, os dados ainda demonstram desafios relativos ao rendimento dos estudantes.

“Eu penso que essas excelências individuais dos professores precisam de uma maior coesão como sistema. Precisamos implementar uma política pública que seja cascateada do órgão central para as regionais e as escolas, fazendo chegar no aluno. Esse processo tem que considerar a Secretaria da Educação, as coordenadorias regionais e as escolas como os principais pilares sobre os quais a aprendizagem é formatada. Precisamos fortalecer esses laços e não poderia haver parceria melhor do que a que iniciamos hoje. Excelência não é um ato, é um hábito. Então, estamos trazendo a excelência para uma rede que já é grandiosa”, declarou Raquel.

A primeira fase da implementação do programa ocorrerá em 20 CREs, que foram selecionadas por meio de um sorteio e abarcam um total de 696 escolas da rede estadual de ensino. As seguintes regionais foram escolhidas para iniciar o Jovem de Futuro em 2024:

1ª CRE – Porto Alegre

2ª CRE – São Leopoldo

5ª CRE – Pelotas

6ª CRE – Santa Cruz do Sul

9ª CRE – Cruz Alta

10ª CRE – Uruguaiana

11ª CRE – Osorio

14ª CRE – Santo Ângelo

17ª CRE – Santa Rosa

19ª CRE – Santana do Livramento

20ª CRE – Palmeira das Missões

23ª CRE – Vacaria

24ª CRE – Cachoeira do Sul

25ª CRE – Soledade

27ª CRE – Canoas

28ª CRE – Gravataí

32ª CRE – São Luiz Gonzaga

35ª CRE – São Borja

36ª CRE – Ijuí

39ª CRE – Carazinho.

