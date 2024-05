Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul realiza 30 transplantes de córneas durante as enchentes

Por Redação O Sul | 16 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Central Estadual de Transplantes distribuiu córneas para a realização de 30 transplantes em hospitais de Porto Alegre, Caxias do Sul e Passo Fundo Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Desde o início das enchentes, a Central Estadual de Transplantes, da SES (Secretaria Estadual da Saúde), distribuiu córneas para a realização de 30 transplantes em hospitais de Porto Alegre, Caxias do Sul e Passo Fundo. Diante das dificuldades de comunicação e logística, causadas pela situação de calamidade pública no Rio Grande do Sul, o trabalho era focado nas urgências e apenas com captação de córneas de forma regionalizada.

Na quarta-feira (15), a central emitiu um comunicado sobre as medidas para reiniciar as captações de todos os tipos de órgãos e tecidos, assim como a realização de transplantes. O documento foi endereçado aos chefes de equipes de transplantes, OPOS (Organizações de Procura de Órgãos), OPOS Cirúrgicas e Sistema Nacional de Transplantes, do Ministério da Saúde.

A partir de agora, são realizadas orientações sobre os procedimentos referentes ao processo de transplantes possíveis de todos os tipos de órgãos e tecidos. A lista de espera dos receptores ativos está composta atualmente por: 12 receptores de coração, 1.246 de córneas, 158 de fígado, 66 de pulmão e 1.222 de rim.

Dessa forma, a central preconiza que esses transplantes, que são cirurgias de alta complexidade, devem ocorrer em condições que permitam o acesso dos receptores aos serviços hospitalares. São avaliadas a disponibilidade de equipes e blocos cirúrgicos, sangue para as cirurgias e toda a logística necessária.

Para a captação dos órgãos, está previsto o retorno das avaliações de doadores em morte encefálica para validação dos órgãos e tecidos, além das entrevistas com familiares sempre que for possível.

A central conta com o apoio da FAB (Força Aérea Brasileira) e de aeronaves de vários Estados do Brasil para resolver os problemas de logística de transporte de órgãos e tecidos. Essa parceria facilita o acesso de material biológico, tecidos e órgãos. Além do transporte aéreo, o acesso terrestre também é utilizado.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/rio-grande-do-sul-realiza-30-transplantes-de-corneas-durante-as-enchentes/

Rio Grande do Sul realiza 30 transplantes de córneas durante as enchentes

2024-05-16