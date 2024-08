Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul realiza imersão no universo dos vinhos no Salão Nacional do Turismo

Por Redação O Sul | 7 de agosto de 2024

A Secretaria de Turismo do Rio Grande do Sul prepara uma imersão no universo dos vinhos para o Salão Nacional do Turismo, que inicia nesta quinta-feira (8) no Riocentro, no Rio de Janeiro. O evento prossegue até domingo (11).

A exposição conta com os principais produtos gaúchos e um espaço para a tradicional pisa da uva. O turismo dos vinhos é uma experiência conhecida e associada nacionalmente ao Rio Grande do Sul, especialmente nas regiões da Serra Gaúcha e da fronteira ao sul.

Segundo dados do IBGE, o Estado é o maior produtor de uvas e de vinhos do Brasil, com quase 735 mil toneladas da fruta produzidas em 2022, mais do que o dobro do segundo colocado. Há aproximadamente 15 mil famílias que trabalham no cultivo da uva no Estado. De acordo com a Embrapa, o Rio Grande do Sul produz mais de 56% da produção nacional de uvas.

Em maio, as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul também tiveram impacto na plantação. Dados da Emater/RS-Ascar indicavam que ao menos 500 hectares de vinhedos foram afetados. Produtores estimam que o custo de novas plantações é elevado: cada novo hectare pode representar um investimento de até R$ 150 mil, a depender da variedade plantada.

“Vamos mostrar ao Brasil a resiliência do nosso povo e que o Rio Grande do Sul está se reconstruindo. Estamos prontos para receber a todos com nossa tradicional hospitalidade e mostrar as lindas paisagens gaúchas”, afirmou a diretora de planejamento e competitividade da Secretaria do Turismo, Cláudia Mara Borges.

Natureza e aventura ganham projeção

Além do espaço dedicado ao enoturismo, o governo gaúcho prepara diversas experiências temáticas. No tema “Espiritualidade e Conexão”, o destaque vai para o Cristo Protetor de Encantando, além da apresentação das diversas águas termais existentes no território gaúcho e das pedras preciosas de Ametista do Sul.

No campo da “Aventura e Adrenalina”, ganha destaque o litoral gaúcho com o balonismo de Torres, enquanto na “Aventura e Natureza” o protagonismo fica

para o rafting de Três Coroas e as inúmeras tirolesas do Estado. A Região das Missões é ressaltada com a “Imersão Jesuítica”.

Já para o espaço do salão intitulado “Brasil em festa”, o Rio Grande do Sul destaca o Natal Luz, que atrai ao Estado milhares de turistas todos os anos em busca da experiência do frio e das cidades preparadas especialmente sob a temática da festa natalina.

