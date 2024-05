Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul recebe alerta de risco “muito alto” para enchentes e deslizamentos nos próximos dias

Por Redação O Sul | 11 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Alerta feito pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais é referente aos dias 11 e 13 de maio Foto: Cesar Lopes/PMPA (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Rio Grande do Sul recebeu um alerta de risco “muito alto” neste sábado (11), para eventos geo-hidrológicos, que incluem ocorrências como enchentes e deslizamentos. O alerta feito pelo Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) é referente aos dias 11 e 13 de maio.

“Considera-se MUITO ALTA a possibilidade de novas ocorrências hidrológicas nas mesorregiões Centro-Oriental, Centro-Ocidental, Nordeste, Sudeste e Sudoeste Rio-Grandense e Metropolitana de Porto Alegre, devido à previsão de chuva com possibilidade de altos acumulados para amanhã”, disse em nota.

Segundo o Cemaden, o aviso vale, principalmente, para a região centro-norte do estado, que “somada à permanência das inundações, aos níveis fluviométricos elevados em vários municípios e ao deslocamento das ondas de cheia, decorrentes dos acumulados de chuva dos últimos dias e das condições de saturação do solo, agravará a situação hidrológica de municípios localizados nessas mesorregiões”.

O comunicado destaca que as bacias hidrográficas do Rio Uruguai, Lago Guaíba, Jacuí, Taquari-Antas, Caí, Sinos, Gravataí e Camaquã encontram-se em situação crítica, podendo agravar ainda mais a condição de municípios nessas áreas.

Além disso, o boletim também alerta para o risco geológico, principalmente na Serra Gaúcha, onde há alta possibilidade de movimentos de massa, como deslizamentos de terra esparsos e quedas de barreira. O aumento da umidade do solo e os elevados acumulados de chuva registrados na última semana intensificam esse cenário.

O número de óbitos em decorrência das chuvas no Rio Grande do Sul aumentou para 136, segundo boletim divulgado pela Defesa Civil do estado na manhã deste sábado. São também 756 feridos e 125 desaparecidos nos 444 municípios afetados — quase 90% das cidades gaúchas.

Previsão de baixas temperaturas

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) atualizou o alerta para a frente fria que avança sobre o estado do Rio Grande do Sul nos próximos dias.

A queda na temperatura começa já na segunda-feira (13) com tarde fria e termômetros chegando ao máximo de 13ºC. Na terça-feira (14), de acordo com a nota técnica do Instituto, o amanhecer deve ser com a temperatura de apenas entre 3ºC e 4ºC. A previsão para maior queda é na quinta-feira (15).

Isso porque o ar frio e seco ganha força e o amanhecer será gelado, com mínimas na serra que podem oscilar entre de 0°C e 1°C e condição para formação de geada moderada e forte em alguns pontos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/rio-grande-do-sul-recebe-alerta-de-risco-muito-alto-para-enchentes-e-deslizamentos-nos-proximos-dias/

Rio Grande do Sul recebe alerta de risco “muito alto” para enchentes e deslizamentos nos próximos dias

2024-05-11